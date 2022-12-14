Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кремль використовує війну в Україні для "закручування гайок" у РФ - ISW

Дата публікації
Перегляди
228
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кремль використовує війну в Україні для "закручування гайок" у РФ - ISW

Це необхідно владі для придушення внутрішнього інакомислення

Після приходу диктатора Володимира Путіна до влади у російському законодавстві постійно розширюється поняття тероризму для проведення внутрішніх репресій.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пишуть, що нещодавно Державна дума РФ запропонувала внести до Кримінального кодексу правки, яка будуть прирівнювати диверсії до тероризму.

"Федеральна служба безпеки Росії перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських "диверсантів", - вказують в звіті ISW.

Також аналітики нагадали, що керівник ФСБ Олександр Бортніков заявляв про те, що у 2022 році в РФ спостерігалося зростання "терористичної" активності. Він заявив, що це нібито повʼязано з діяльністю Служби безпеки України та західних спецслужб.

"Російська влада використовує війну проти України, щоб виправдати розширення законодавства щодо тероризму під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським спецслужбам більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 року позбавлення волі в колонії загального режиму за "фейки про Бучу".

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії посиляться репресії після набуття змін до закону про "іноземних агентів".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
228
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація