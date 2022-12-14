Кремль використовує війну в Україні для "закручування гайок" у РФ - ISW

Після приходу диктатора Володимира Путіна до влади у російському законодавстві постійно розширюється поняття тероризму для проведення внутрішніх репресій.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пишуть, що нещодавно Державна дума РФ запропонувала внести до Кримінального кодексу правки, яка будуть прирівнювати диверсії до тероризму.

"Федеральна служба безпеки Росії перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських "диверсантів", - вказують в звіті ISW.

Також аналітики нагадали, що керівник ФСБ Олександр Бортніков заявляв про те, що у 2022 році в РФ спостерігалося зростання "терористичної" активності. Він заявив, що це нібито повʼязано з діяльністю Служби безпеки України та західних спецслужб.

"Російська влада використовує війну проти України, щоб виправдати розширення законодавства щодо тероризму під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським спецслужбам більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 року позбавлення волі в колонії загального режиму за "фейки про Бучу".

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії посиляться репресії після набуття змін до закону про "іноземних агентів".

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