Кремль втягує Білорусь у війну проти України: почалося будівництво баз для ударів

Росія намагається посили атаки ударними безпілотниками у своїй війні проти України. Для цього на території Білорусі розпочалося будівництво баз наземного управління для дронів великої дальності.

Про це повідомляє видання Forbes.

Розташування цих військових об’єктів на території Білорусі дозволить державі-агресорці значно скоротити час підльоту до українських міст, що ускладнюватиме відбиття атак засобами ППО.

Наразі ворожі безпілотники здебільшого запускаються з території РФ, що дає час на підготовку.

Згідно з повідомленням Reuters, Кремль планує звести в Білорусі чотири станції наземного управління для дронів.

Раніше про такі наміри Кремля попередив президент України Володимир Зеленський попередив. У своєму акаунті в X він наголосив, що Білорусь «стає дедалі більше залученою у війну Росії», і що європейці повинні бути напоготові.

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW) та міжнародної мережі iSANS, Росія нарощує свою військову присутність у Білорусі. Будівництво нових баз потребуватиме часу, що дає змогу Україні підготувати свою ППО, проте українська збройні сили вже перебувають в стані високої готовності.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради за підсумками комплексної перевірки армії наголосив, що його країна повинна бути готовою до повноцінних бойових дій.