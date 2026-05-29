Кремль вирішив знести Пашиняна і завезти до Вірменії 100 тисяч своїх "виборців" — Reuters

Нікол Пашинян і Путін / © primeminister.am

Російські посадовці обговорювали можливість перевезення до 100 тисяч вірмен, які проживають у РФ, для участі в парламентських виборах у Вірменії та голосування проти чинного прем’єра Нікола Пашиняна.

Про це йдеться у матеріалі Reuters на основі інтерв’ю п’яти західних розвідників та документів

Зусилля РФ напередодні виборів включали дезінформаційні кампанії на користь проросійських кандидатів та схему з перевезення десятків тисяч російських вірмен для впливу на голосування.

За словами трьох західних посадовців, кандидатом-фаворитом Москви є Самвел Карапетян — мільярдер, який перебуває під слідством за нібито заклики до повалення уряду.

У жовтні Кремль створив підрозділ під назвою «Управління стратегічного співробітництва та партнерства», яке, за словами чотирьох джерел, контролює операції з впливу у Вірменії.

За словами п’яти джерел, російські посадовці останніми місяцями обговорювали відправку вірмен, які проживають у Росії, для голосування за опонентів Пашиняна.

Одне джерело — американський високопосадовець — зазначив, що кількість людей, яких Москві вдасться перевезти, є предметом дискусій у розвідувальному співтоваристві. Однак, за словами джерела, розвідники серйозно ставляться до цієї ідеї. Вірмени регулярно подорожують між країнами, і щодня відлітають десятки рейсів.

За словами трьох джерел, російська влада підрахувала, що перевезення 100 тисяч виборців обійдеться приблизно в 50 мільйонів доларів. Ці посадовці додали, що до середини травня Кремль визначив квоти на кількість вірмен, яких має надіслати кожен регіон, і попросив адміністраторів звітувати про хід підготовки.

Агентству не вдалося встановити, чи такий план реалізується, і чи вистачить цього, щоб подолати значний розрив між лідерами на виборах.

Опитування, проведене на початку цього місяця, показало, що партія Пашиняна «Громадянський договір» посяде перше місце, набравши близько 30% голосів. З результатом близько 6% партія Карапетяна «Сильна Вірменія» посіла друге місце серед численних конкурентів.

Російські посадовці також посилили існуючі кампанії з дезінформації, щоб дискредитувати уряд Пашиняна. Росія підтримала онлайн-кампанію, в рамках якої було поширено неправдиві звинувачення у корупційній земельній угоді за участю Пашиняна та американських сенаторів.

Один європейський посадовець зазначив, що в цих кампаніях залучена пов’язана з Кремлем мережа ботів під назвою Storm-1516, яка брала участь у спробах втручання в нещодавні вибори у США.

Три джерела повідомили, що Кремль залучив російські політичні консалтингові компанії та аналітичні центри, зокрема Social Design Agency (SDA), на яку накладено санкції в Європейському Союзі та Великій Британії за поширення дезінформації з метою підриву підтримки України.

Агентство переглянуло п’ять російськомовних документів, які, за словами джерел, були складені SDA. В одному з документів пропонувалося створити ЗМІ під назвою «Єреван-1» для російської діаспори в Вірменії з метою поширення «негативного ставлення» до Пашиняна. Зокрема, планували поширювати «основний наратив», що «Вірменія може процвітати лише в тісному союзі з Росією та під її захистом».

У документі містилася оцінка, що російські вірмени можуть зіграти вирішальну роль у виборах, якщо «буде забезпечено високу явку серед них».

Лідер Росії Володимир Путін не приховує свого невдоволення зміною курсу Пашиняна, який дедалі активніше співпрацює з державами Заходу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно оголосив про повну підтримку прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на прийдешніх парламентських виборах. Американський лідер також оголосив: «Зробимо Вірменію знову великою». Про це він написав у соцмережі Truth Social.У своєму дописі Трамп охарактеризував Пашиняна як «чудового друга і лідера», який «робить свою країну сильною, заможною та надзвичайно безпечною».

Крім того, він згадав про поїздку держсекретаря США Марко Рубіо до Вірменії, а також про втілення проєкту транзитного коридору «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання».

«З цих причин Нікол має мою повну та безперечну підтримку на переобрання 7 червня 2026 року», — зазначив очільник Білого дому.

Раніше Пашинян різко відреагував на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що «Вірменія нікому не потрібна». Прем’єр заявив, що Єреван змінює зовнішньополітичний курс і більше не покладатиметься на одного союзника, транспортний шлях чи енергетичний канал. Наразі Єреван не планує виходити з ЄАЕС, але паралельно впроваджує європейські стандарти. Пашинян підкреслив, що Вірменія перетворилася на «перехрестя світу», а остаточний вибір щодо майбутнього ухвалюватиме її народ, попри попередні погрози Росії застосувати проти країни «український сценарій» у разі курсу на вступ до ЄС.

