Кремль висунув ультиматум Лукашенку: чи вступить Білорусь у війну проти України

Володимир Путін та Олександр Лукашенко / © ТСН.ua

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Кремль посилює тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, вимагаючи активніше використовувати територію його країни у війні проти України. У відповідь на це Мінськ намагається маневрувати, зберігаючи залишки суверенітету.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

The Wall Street Journal із посиланням на російських і європейських чиновників повідомила, що Кремль посилює тиск на Лукашенка, аби активніше залучити Білорусь до воєнних дій проти України. За даними видання, Москва прагне отримати дозвіл на запуск своїх дронів по території України з білоруської землі, а також розширити лінію фронту на заході, щоб змусити Київ перекинути частину своїх сил із фронту до білорусько-українського кордону.

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Обізнаний із ситуацією колишній російський офіцер розвідки повідомив WSJ, що Кремль погрожує припиненням фінансової підтримки Білорусі, якщо Мінськ не виконає ці вимоги.

Водночас російська влада продовжує просувати наратив про те, що Україна нібито становить загрозу для Білорусі. Речник Кремля Дмитро Пєсков 24 червня заявив, що Росія завжди підтримуватиме Білорусь і захищатиме її від загроз, зокрема й з боку України, оскільки обидві держави є союзниками в безпековій та економічній сферах.

Заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Білорусь фактично позитивно відреагувала на його ультиматум, вимкнувши ретранслятори, свідчать: Лукашенко й надалі намагається уникати повного втягнення Білорусі у воєнні плани Кремля.

Натомість Мінськ прагне балансувати між необхідністю зберігати російську підтримку та бажанням утримати залишки ослабленого державного суверенітету.

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Аналітики зауважили, що від 2022 року Лукашенко послідовно уникає надання Росії дозволу використовувати Збройні сили Білорусі для підтримки операцій агресорки в Україні або проводити масштабну мобілізацію білорусів до армії РФ.

Також Лукашенко та інші високопосадовці його держави помітно дистанціюються від кремлівської риторики, яка подає Україну як безпосередню загрозу для Білорусі.

За висновками ISW, попри посилення тиску з боку Москви, самопроголошений президент продовжує затягувати та відводити убік спроби Кремля втягнути Білорусь у війну проти України, зберігаючи відносно нейтральну публічну риторику щодо Києва.

РФ хоче втягнути Білорусь у війну — останні новини

У Білорусі розпочалися масштабні «мобілізаційні навчання» та масове уточнення даних військовозобов’язаних, що свідчить про посилення тиску Кремля з метою втягнути Мінськ у війну та використати його ресурси.

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РФ проводить інформаційну кампанію, намагаючись представити можливі українські удари по військових об’єктах у Білорусі як ескалацію. Зокрема, загострення виникло через вимогу України демонтувати чотири російські ретранслятори у Гомельській та Брестській областях, які ворог використовує для наведення дронів на західні регіони України. Очільник МЗС РФ Лавров назвав це спробою втягнути Білорусь у війну, проте білоруська сторона не підтримала цю войовничу риторику.

За даними ISW та The Wall Street Journal, Москва тисне на Лукашенка через фінансову залежність Мінська, намагаючись компенсувати власний дефіцит солдатів та створити нові точки напруженості. Росія прагне використовувати білоруську територію для регулярних атак БпЛА, відволікання українських резервів та гібридних провокацій проти НАТО.

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