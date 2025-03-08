Кремль, ймовірно, випробує єдність НАТО – очільник німецької розвідки

Чим швидше закінчиться війна в Україні, тим раніше Росія буде готова напасти на НАТО, вважає Бруно Каль.

Очільник розвідувальної служби (BND) Німеччини Бруно Каль вважає, що Росія виношує плани, як випробувати НАТО на міцність і перевірити дієвість колективних гарантій безпеки Альянсу. На його думку, коли бойові дії в Україні припиняться, ці ризики для країн-членів НАТО збільшаться.

Про це пише dpa.

Колективні гарантії безпеки НАТО прописані у "мушкетерській" статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх. За словами Каля, саме ці гарантії безпеки й може випробувати Росія, припустивши, що в Альянсі існують внутрішні розбіжності, які завадять усім його членам виконати умови договору.

"Ми дуже сподіваємося, що цього не станеться… Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу", – зауважив він.

За словами Каля, ймовірність таких кроків Росії багато в чому залежить від розвитку подій на фронті в Україні. І чим швидше закінчиться ця війна, тим швидше Росія зможе відновити сили настільки, щоб стати реальною загрозою для Європи.

"Також можливо, що конкретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше, ніж передбачали досі… Швидке завершення війни в Україні дозволило б росіянам переспрямувати енергію туди, куди їм хочеться найбільше – проти Європи", – зазначив очільник німецької розвідки.

Бруно Каль пояснив, що в Кремлі досі сподіваються повернути ту архітектуру світового порядку, яка була до розвалу СРСР, тобто розширити російський вплив якомога далі на захід, а в ідеалі – змусити США повністю вивести свої війська з Європи.

Нагадаємо, ще під час першого терміну в Білому домі Дональд Трамп не приховував свого незадоволення Альянсом. Трамп стверджує, що США — головна рушійна сила НАТО, і вже натякнув на відхід з лідерської позиції. Він може почати виводити війська США з Європи або припинити постачання необхідного озброєння.

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