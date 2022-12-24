Кремль заборонив писати про мобілізацію навіть провладним пропагандистам: деталі

Зазначається, що не можна навіть цитувати щось на тему мобілізації, навіть якщо заяву зробив депутат Держдуми РФ або сенатор.

Російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на два джерела у проурядових засобах масової пропаганди.

"Кремль посилює режим цензури для підконтрольних владі ЗМІ на тлі чуток про другу хвилю мобілізації та рішення збільшити чисельність армії ще на 350 тисяч осіб, про яку оголосив міністр оборони Сергій Шойгу", – йдеться у статті.

Зазначається, що таке негласне розпорядження надійшло з адміністрації президента РФ напередодні новорічних свят.

"До цього ми могли писати і про поточну мобілізацію, і про можливі сценарії та прогнози. Наразі всі прогнози поставлені на стоп. У вимозі йдеться про те, що не можна цитувати, навіть якщо заяву зробив депутат Держдуми РФ або сенатор", – розповіло джерело видання.

Співрозмовники у фракціях системної опозиції в російській Держдумі водночас повідомили про відсутність вимог для депутатів не коментувати мобілізацію.

"Можливо, така вимога є до "Єдиної Росії". Нам ніхто нічого такого не забороняв. Наші коментують, якщо їхзапитують", – сказав співрозмовник у КПРФ.

За оцінками директора правозахисної організації "Громадянин. Армія. Право" Сергія Кривенка, пропозиція міністра оборони РФ Сергія Шойгу про збільшення кількості військовослужбовців до 1,5 млн осіб може призвести до другої хвилі мобілізації.

"На військовій колегії прозвучали плани Міноборони наступати в Україні. Для цього й готували мобілізованих. Але до літа знадобиться поповнення, Міноборони будуть потрібні нові солдати. Щоб підготувати їх, якраз і знадобиться три-чотири місяці. Отже, нову хвилю мобілізації можуть оголосити приблизно через місяць – тобто в січні", – розповів Кривенко.

Нагадаємо, Шойгу запропонував довести чисельність російської армії до 1,5 млн осіб, а також поетапно збільшити призовний вік від 18 до 21 року. Граничний вік призовників повинен становити до 30 років.

Зауважимо, в середині листопада військовий експерт Олег Жданов повідомив, що в Росії на січень-лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень – третя. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

Саме з можливим оголошенням нової хвилі мобілізації і пов’язане таке смакування в російських засобах масової пропаганди відключень світла в Україні, вважає військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Він пояснив, що "Путіну потрібен привід сказати, мовляв, дивіться, у нас стабільна ситуація, а в Україні все погано, немає світла, води, справної каналізації, Інтернет-зв’язку, тепла".

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