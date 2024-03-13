Кремль заборонив в'їзд "вороже налаштованим" політикам з країн Балтії

У Москві заявляють, що перелік можуть розширити.

Агресорка Росія заборонила в'їзд "вороже налаштованим" до країни 347 громадян Латвії, Литви та Естонії. Серед них є міністри, депутати парламентів, громадські діячі та журналісти.

Про це повідомили в російському міністерстві закордонних справ.

До "чорного списку" потрапили прем'єр-міністри Естонії та Латвії Кая Каллас і Евіка Сіліня, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії Крішьяніс Каріньш, Габріелюс Ландсбергіс і Маргус Цахкна, колишні президенти Латвії Вайра Віке-Фрейберга та Егілс Левітс, а також експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Москва називає підставою для введення обмежень на в'їзд"активне лобіювання Латвією, Литвою та Естонією санкційних заходів проти країни, втручання у внутрішні справи Росії, переслідування російськомовного населення, варварська кампанія масового зносу пам'ятників радянським воїнам-визволителям, переписування історії та героїзація нацизму".

Разом з тим в МЗС погрожують, мовляв, "перелік може бути розширений у будь-який час".

Як повідомлялося, раніше Росія оголосила в розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас. Естонське МЗС поінформувало тимчасового повіреного Росії Ленаар Салімулліна, що такі кроки Кремля не матимуть бажаного впливу на політику країни. Крім того, Таллінн не змінить свого курсу на підтримку України.

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