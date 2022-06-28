Кремль запровадив санкції та заборонив в'їзд дружині і доньці Байдена за "формування русофобського курсу"

Кремль запровадив санкції та заборонив в'їзд дружині і доньці Байдена за "формування русофобського курсу"

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало новий список громадян США, проти яких Кремль як заходи у відповідь запроваджує персональні санкції.

До санкційного списку потрапило 25 громадян США, серед яких - сенатори, професора, юристи, колишні дипломати, учасники так званої групи "Макфоли-Єрмака" та дружина і донька президента США Джо Байдена.

Про це заявили в МЗС РФ.

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"Як відповідь на санкції США, що постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів, в “стоп-лист” вносяться 25 американських громадян з числа відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників так званої групи "Макфоли-Єрмака", яка займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій, а також членів сім'ї президента Джо Байдена", - йдеться у заяві.

Зовнішньополітичне відомство ухвалило таке рішення, як там пояснили, за "формування русофобського курсу". Як уточнюється на сайті відомства, це хід у відповідь на санкції США, що постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів.

Найбільше у списку членів так званої міжнародної робочої групи "Макфола-Єрмака", які розробляють санкції проти РФ. Зокрема, відтепер заборонено в'їзд до Росії:

професору Стенфордського університету Ларрі Даймонду,

старшому науковому співробітнику Колумбійського університету Річарду Неф'ю,

колишньому послу США в Азербайджані Річарду Морнінгстару та інші.

До переліку також увійшли американські сенатори. Це республіканці Бенджамін Сасс, Чарльз Грасслі, Сьюзан Коллінз, Мітч Макконелл, демократи Кірстен Джиллібранд, Мартін Гайнріх та інші.

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