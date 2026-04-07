Кремль запустив у Росії «тиху мобілізацію»: журналіст розповів, як вона працює

Мобілізація у РФ / © Getty Images

Реклама

Російська влада створила у себе в країні механізми для так званої «тихої мобілізації».

Про це журналіст і головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш розповів в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, нова система дозволяє владі регулярно поповнювати армійські підрозділи без масових мобілізаційних кампаній, як це було у 2022 році.

Реклама

«Щодо мобілізації в Росії, чесно кажучи, я бачу механізми, створені російськими законодавцями, владою, для тихої мобілізації. Такої хвилі, як було у 2022 році, не буде», — сказав він.

Гармаш пояснив, що повістки можуть надходити через державні цифрові сервіси, а відбір відбувається точково — без помітного впливу на суспільство.

«Зараз просто приходить у Держпослугах повістка людині, її висмикують, одну з тисячі, і ця тисяча не особливо помічає навіть цього», — зазначив він.

Також він додав, що активно використовуються агітаційні кампанії у вишах та рознарядки на підприємствах.

Реклама

За його словами, з великих трудових колективів регулярно відбирають невелику кількість людей, що не створює значного соціального напруження, але забезпечує поповнення армії.

