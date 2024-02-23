Кремль затягує гайки — британська розвідка про посилення цензури в Росії

Британська розвідка повідомляє, що російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо пересічних громадян та ЗМІ.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Британії від 23 лютого.

Розвідка Британії нагадує, що 14 лютого президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким уможливили покарання у вигляді конфіскації майна за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.

Перед тим у Держдумі РФ внесли проєкт, що розширить підстави для оголошення "небажаною організацією", що ймовірно спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних служб західних медіа, як "Радіо Свобода", DW та BBC.

"Ці кроки є частиною ширшої тенденції з боку влади РФ щодо контролю за внутрішнім інформаційним полем, щоб обмежити критику і висловлення незгоди. Хоча така тенденція спостерігалась вже багато років, процеси значно посилилися після початку повномасштабної війни Росії проти України", – зазначає розвідка.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що у РФ путінський режим посилює цензуру на тлі майбутніх президентських виборів. Зокрема, у середині жовтня Міністерство освіти і науки Росії наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" у РФ.

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