Кремль завдає чергового удару по ПВК "Вагнер": російський сенатор заявив про перемогу Шойгу у протистоянні з Пригожиним

Закон про призов засуджених на службу за контрактом не стосуватиметься ПВК "Вагнер".

Конфлікт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з російським Міноборони на чолі з Сергієм Шойгу завершився так званою перемогою останнього. Тож тепер ватажкові ПВК доведеться знову сконцентруватися на військових діях в Африці. А це не виключає його участі у громадській російській політиці.

Голова комітету Ради Федерації ФС РФ із конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас розповів одній із пропагандистських газет, що закон про заклик засуджених на службу за контрактом не стосуватиметься ПВК "Вагнер".

"Обговорюваний законопроєкт стосується лише осіб, які укладають контракт про військову службу у ЗС Росії, на ПВК він не поширюється", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував конфлікт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з російським Міноборони на чолі з Сергієм Шойгу. За словами українського керівника, як один, так і інший "абсолютно працюють на РФ". А саме протистояння не є фейком, блефом чи грою на публіку. Це цілком реальний конфлікт.

Британська розвідка також проаналізувала, чому російський олігарх, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пішов на загострення конфронтації з Міноборони РФ. Деталі протистояння Пригожина з Шойгу ТСН надав раніше.

Протистояння між підлеглими Шойгу та Пригожина дійшло до того, що вагнерівці біля Бахмута навіть вступили у бій з кадровими військовими РФ.

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