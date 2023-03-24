Кремль заявив про "позитивну новину" щодо Північного потоку-2

Данія запросила Північний потік-2 допомогти підняти невідомий об'єкт, який знайшли поблизу газопроводу на дні Балтійського моря. У Кремлі "позитивно оцінили" такий намір.

У Кремлі позитивно оцінили намір Данії запросити оператора Північного потоку-2 для участі у підйомі з дна Балтійського моря невідомого об'єкта біля газопроводу.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков 24 березня.

"Подивімося, що за цим далі стоятиме. Але поки що, безумовно, це позитивна новина. Це позитивна новина, коли власника труби запрошують до дуже важливих дій у рамках розслідування", – сказав він.

За словами Пєскова, виявлений об'єкт розташований нібито поряд зі швом труб і є вразливим місцем.

"Вибух також стався на стику, на шві. Тому дуже важливо, критично важливо в рамках розслідування визначити, що це за об'єкт, чи він має відношення до терористичного акту. А, судячи з усього, ні", - передбачив Пєсков і додав, що розслідування має бути прозорим.

Слід зазначити, що Росія давно наполягає, щоб її долучили до розслідування вибухів на газопроводах. Але у Данії заявляли, що такого дозволу не дадуть.

Однак Данське енергетичне агентство таки запросило компанію Nord Stream 2 допомогти підняти невідомий об'єкт, знайдений поблизу нитки газопроводу Північний потік-2 на дні Балтійського моря. За останніми даними, оператор газопроводу вже дав таку згоду.

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