Кремль заявив, що Швеція після вступу до НАТО стане "законною ціллю" для РФ: реакція Стокгольма

Росія пригрозила Швеції воєнною агресією у разі вступу у НАТО.

Кремль пригрозив, що Швеція стане "легітимною ціллю" для Росії у разі вступу до НАТО. Швецька влада у відповідь викликала "на килим" посла РФ Віктора Татарінцева.

Про це повідомляє Sky News.

Російський посол заявив на веб-сайті посольства, що приєднання до НАТО зробило країни Північної Європи "законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру".

"Міністерство закордонних справ Швеції викликає російського посла, щоб пояснити цю очевидну спробу втручання", — заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

Він додав, що лише Швеція визначає свою політику безпеки.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія у травні минулого року одночасно подали заявки на приєднання до НАТО. Їхні заявки на вступ до Альянсу не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. Згодом відповідне рішення ухвалила й Угорщина.

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