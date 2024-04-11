Кремль збільшив витрати на внутрішню пропаганду: ГУР назвало фантастичну суму

За 2023 рік Росія витратила 58 млрд рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими "некомерційними" організаціями.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Йдеться про формально не пов’язані з Кремлем структури, які позиціонують себе як "автономні". Проте насправді на замовлення РФ вони виробляють так званий "патріотичний контент" для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо.

У ГУР пояснили, що виділені Москвою мільярдні бюджети ці організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду для:

формування лояльної до режиму Путіна громадської думки;

виправдання агресії РФ проти України;

впливу на свідомість російських окупантів шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

На думку ГУР, збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії свідчить як про зниження рівня довіри простих росіян до офіційних традиційних медіа РФ, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище в Росії.

Нагадаємо, що в РФ зняли ролик із професійними акторами, аби підірвати мобілізацію в Україні.

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