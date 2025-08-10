ТСН у соціальних мережах

Кремль згадав про «російську» Аляску перед зустріччю Трампа з Путіним — ISW

Перед анонсованою зустріччю президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним у Кремлі почали поширювати старі пропагандистські наративи про «російське походження» Аляски та можливість її повернення.

У Кремлі говорять про «російську» Аляску

У Кремлі говорять про «російську» Аляску / © Associated Press

Кремль у своїй реакції на анонсовану зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним на Алясці активно посилався на російські пропагандистські наративи щодо «історичних прав» РФ на цей півострів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Аляска є логічним місцем зустрічі, адже США та Росія «є близькими сусідами через Берингову протоку» та мають спільні економічні інтереси в Арктиці та на самому півострові.

Водночас провідний російський переговорник і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв назвав Аляску «народженою як російська Америка».

Він додав, що півострів «відображає зв’язки між Сполученими Штатами та Росією».

В ISW нагадали, що російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово стверджували, що США «мають повернути» Аляску Росії.

Так, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у 2024 році заявив, що Росія «чекає на повернення Аляски будь-якого дня».

Російські телеведучі та пропагандисти Володимир Соловйов і Ольга Скабєєва неодноразово повторювали тезу, що США повинні повернути півострів.

«Голова державної думи Росії В’ячеслав Володін заявив у липні 2022 року, що Росія претендуватиме на Аляску, якщо США заморозять російські активи за кордоном», — зазначають автори.

В ISW також нагадали, що державне ЗМІ RT у жовтні 2018 року закликало вимагати повернення Аляски після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Справка: Продаж Аляски відбувся 30 березня 1867 року, коли Російська імперія передала територію Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів — приблизно по два центи за акр. Росія вирішила позбутися Аляски, бо вважала, що у разі війни з Британією, яка контролювала Канаду, її буде легко захопити. Територія була надто віддаленою, щоб ефективно її захищати й управляти, а після Кримської війни країні також були потрібні гроші. Офіційна передача території відбулася 18 жовтня 1867 року в місті Ново-Архангельськ (нині Сітка). Цю дату й досі святкують на Алясці як День Аляски.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска.

Ми раніше інформували, що губернатор Аляски Майк Данліві висловив привітання з нагоди майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна.

