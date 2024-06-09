Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії - Bloomberg

Росія почала мігрантів та іноземних студентів примусово відправляти на війну від початку повномасштабного вторгнення.

У РФ чиновники все частіше погрожують іноземним студентам та мігрантам не продовжувати візи, якщо вони не погодяться приєднатися до російської армії.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обирати між депортацією та участю в бойових діях.

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Один зєвропейських чиновників розповів, що деяким з них вдалося підкупити посадовців, щоб вони залишилися в країні й уникнули військової служби.

"Інший європейський чиновник наголосив, що мігрантів та іноземних студентів почали примусово відправляти на війну від початку повномасштабного вторгнення. При цьому такі підрозділи зазначають особливо високих втрат, оскільки все частішерозгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Додамо, використання африканських найманців дозволяє Росії уникнути невдоволення власного суспільства.

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