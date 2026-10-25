Кремль знайшов нового "миротворця": що Дмитрієв заявив про Ілона Маска та Starlink

Кирило Дмитрієв / © Associated Press

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Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв підтримав Ілона Маска після його заяви про використання Starlink для наступальних ударів. Російський чиновник назвав американського мільярдера «миротворцем», а прихильників продовження бойових дій — «підпалювачами війни».

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

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Дмитрієв назвав Маска «миротворцем»

24 жовтня Ілон Маск заявив, що українські військові нібито використовували Starlink для завдання ударів безпілотниками, порушуючи умови користування цивільним сервісом. За словами підприємця, компанія SpaceX обмежила таке використання супутникового зв’язку.

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У дописі в соцмережі X Кирило Дмитрієв підтримав заяву Маска та назвав її миротворчою позицією.

«Ілон — миротворець. Він бачить катастрофічні наслідки ескалаційних кроків і розуміє корисливі мотиви підпалювачів війни, які продовжують війну нереалістичними рішеннями, замаскованими оманливою моральною бравадою та медіакампаніями», — написав Дмитрієв.

Також спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв заявив, що Маск, на його думку, викриває брехню прихильників продовження війни.

Нагадаємо, Ілон Маск наголосив, що Starlink є цивільним комерційним сервісом, який можна використовувати для військової інфраструктури, але не для атак безпілотників.

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«Starlink можна використовувати для військової інфраструктури, але не можна застосовувати для відверто наступальних ударів, які зробили б його законною ціллю для відповідного удару», — заявив підприємець.

Маск підкреслив, що Starlink критично важливий для української оборони, а його відключення могло б мати серйозні наслідки для фронту. Підприємець також уточнив, що його заяви не є погрозою вимкнути сервіс для України.

Як Україна відповіла на звинувачення Маска

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий як «Флеш», заперечив твердження підприємця.

«Українські військові фізично не можуть використовувати комерційний Starlink для далекобійних ударів і ударів середньої дальності», — заявив Бескрестнов.

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Він також пояснив, що з початку 2026 року для терміналів Starlink над територією України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, діють обмеження швидкості переміщення на рівні 70–90 км/год. Крім того, за його словами, сервіс не працює над територією Росії.

Нагадаємо, після запровадження обмежень на використання Starlink в Україні європейські країни та Канада активізували пошук альтернатив супутниковій мережі SpaceX. Однак повноцінної заміни Starlink, яка могла б забезпечити аналогічні можливості зв’язку в короткі терміни, наразі немає.

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