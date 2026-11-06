Кремль знову пішов на конфлікт з Японією: Путін "віджав" заводи Japan Tobacco в РФ

Japan Tobacco International

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Уряд Японії висловив офіційний протест російським властям через рішення Путіна передати активи місцевого підрозділу Japan Tobacco Inc. (JTI) під тимчасове управління російської компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Президент РФ підписав указ про передачу російського бізнесу JTI під контроль місцевої фірми «Актив-Динаміка» (JSC Industrial Assets). У результаті чотири виробничі майданчики тютюнового гіганта опинилися під контролем російських управлінців. На тлі цих новин акції Japan Tobacco на біржі в Токіо обвалилися на 19,3%, що стало найбільшим падінням за всю історію компанії. Наразі держава Японія володіє близько третиною акцій Japan Tobacco.

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Міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава заявив, що Токіо закликає РФ негайно скасувати ці заходи. Старші дипломатичні представники та посол Японії в Росії вже звернулися до Кремля з вимовою повернути майно.

Загострення відносин та помста за підтримку України

Експерти пов’язують вилучення майна зі зростанням дипломатичної напруги між Токіо та Москвою. Відносини погіршилися після візиту Путіна на окуповані Південні Курили, які Японія вважає своїми територіями, а також після затримання в РФ японського журналіста та критичних заяв у бік прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі.

Крім того, аналітики зазначають, що дії Кремля можуть бути реакцією на рішення Японії приєднатися до програми НАТО PURL, у межах якої фінансуються поставки нелетального військового обладнання для України, а також надання фінансової допомоги Києву.

Масштаб збитків для тютюнового гіганта

Japan Tobacco працює в Росії з 1999 року, утримуючи близько 41% ринку сигарет і забезпечуючи роботою понад 4 000 осіб. За оцінками аналітиків SMBC Nikko Securities, на російський ринок припадає майже чверть операційного прибутку компанії. Крім того, у російських банках заблокованими можуть залишитися від 100 до 200 мільярдів єн ($634 млн — $1,27 млрд) готівкових коштів компанії.

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Починаючи з 2023 року, Росія за подібною схемою вилучила активи багатьох іноземних компаній з «недружніх країн», зокрема Danone, Carlsberg, Nestle та Auchan. Вилучення активів Japan Tobacco стало першим подібним масштабом удару по японському бізнесу в РФ.

Що передувало

Схема «націоналізації» по-російськи

Від 2023 року Кремль запровадив механізм «тимчасового управління» для майна компаній із так званих «недружніх країн». Фактично материнські компанії позбавляють контролю над бізнесом і передають його лояльним до Кремля олигархам чи структурам. Раніше за подібною схемою РФ вже забрала активи французької Danone, данського пивоварного гіганта Carlsberg, швейцарської Nestle та мережі Auchan. У випадку з Carlsberg та Danone майно згодом дозволили продати конкретним покупцям із величезною знижкою.

Причина тиску — підтримка України та НАТО

Японія від початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Україну, надаючи фінансову та гуманітарну допомогу. Відносини між Токіо та Москвою додатково загострилися після того, як Японія долучилася до спецпрограми НАТО (PURL) для фінансування постачань обладнання Україні, а також відправила своїх представників до штаб-квартири НАТО з координації допомоги в Німеччині.

Енергетичний ризик для Японії

Попри те, що багато японських компаній скоротили діяльність у РФ, великі торгові доми Японії (Mitsubishi та Mitsui) досі утримують частки в російських енергетичних проєктах, зокрема в газовому видобутку «Сахалін-2». Прецедент із Japan Tobacco створює пряму загрозу для решти японського бізнесу в Росії.

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Росія влаштувала розбірки з Японією через угоду з Україною

Нагадаємо, у квітні Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Японії Акіру Муто до Москви та оголосило протест. Причиною стала угода японської компанії Terra Drone з українським виробником дронів, про яку стало відомо у березні. Дипломату повідомили про різке погіршення двосторонніх відносин, які, за оцінкою Москви, досягли найнижчого рівня.

У заяві російської сторони окремо згадали політику нового уряду Японії на чолі з Санае Такаїчі, звинувативши його у недружньому курсі щодо Росії. Водночас у Токіо на момент публікації офіційно не відреагували на ці закиди.

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