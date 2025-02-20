Пєсков не виключив можливість подальшого обміну ув’язненими між Росією та США, зазначивши, що переговори тривають.

Кремль висловив обурення через висловлювання представників України щодо світових лідерів.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі для росЗМІ.

За словами Пєскова, українські офіційні особи останнім часом дозволяють собі “неприпустимі заяви” на адресу керівників інших держав.

"Зазвичай представники київського режиму, особливо в останні місяці, дозволяють собі висловлювання в адресу очільників інших країн, які є абсолютно неприпустимими. Звісно, для багатьох очільників держав, відносно яких здійснюються такі висловлювання, це абсолютно недопустимо", - сказав Пєсков.

Також Пєсков підтримав слова Дональда Трампа про падіння рейтингу Володимира Зеленського, назвавши цей факт “очевидним”.

Нагадаємо, військові кібери виклали вітання до дня народження російського пропагандиста Дмитра Пєскова. І зробили вони це у доволі іронічній та красномовній манері.

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