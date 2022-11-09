Кремлівська еліта в паніці через заклики Пригожина до "негайних сталінських репресій" — Bloomberg

Представники так званої "еліти" РФ налякані ймовірністю репресій, але цей страх поки не переріс у бажання реально протистояти Путіну.

Російські "еліти" дедалі більш занепокоєні через те, що гравці, яких вони колись вважали забутими, як-от Євген Пригожин, відомий своєю компанією найманців Вагнера та вербуванням ув’язнених для війни в Україні, підштовхують Путіна ще більше посилити його військові зусилля проти України.

Про це пише Bloomberg.

Публічні заклики Пригожина до "негайних сталінських репресій" проти бізнес-магнатів, які не надто підтримують війну в Україні, змусили деяких російських олігархів почати хвилюватися за власну безпеку та безпеку своїх сімей. Відкриті напади Пригожина на вищих військових командувачів, деяких з яких згодом було усунено, посилили занепокоєння щодо небажання або нездатності Кремля захищати "своїх".

Тепер, коли кремлівські чиновники називають вторгнення в Україну "народною війною", наслідуючи риторику Йосипа Сталіна часів Другої світової війни, деякі джерела у Кремлі навіть кажуть, що побоюються чисток і арештів, як під час правління радянського диктатора.

Анонімний російський чиновник порівняв поточну ситуацію в РФ з військовою диктатурою, але без військового перевороту, який зазвичай їй передує. У Кремлі подейкують, що головною емоцією зараз є страх та побоювання помсти.

Проте, за словами анонімних джерел видання, така тривога поки не переросла у щось схоже до внутрішнього опору ескалації Путіна. Російське керівництво далі підтримує війну і називають це "екзистенційною боротьбою за майбутнє Росії". Попри все, у Кремлі не бачать іншоого виходу, окрім як продовжувати посилювати тиск доти, "доки Україна та її союзники у США та Європі не відступлять".

Водночас майже дев’ять місяців бойових дій підкріпили думку багатьох представників російської еліти про те, що вторгнення РФ до України було катастрофічною помилкою, яка прирікає країну на ізоляцію та слабкість. У російському уряді знаходяться сміливці, які тихо виступають проти війни, але вони не надто сміливі, щоб заявити про це публічно.

Тим часом сам Путін зараз все більш ізольованим. Його оточує невеличка групка прихильників жорсткої лінії, а сам російський диктатор стає дедалі більше "несприйнятливим до критичних думок".

Зазначимо, близьке оточення президента Росії Володимира Путіна має серйозний вплив на нього у прийнятті рішень, які стосуються війни в Україні. Серед людей, які переконали російського лідера розпочати повномасштабне вторгнення 24 лютого, ЗМІ називають, зокрема, секретаря ради безпеки Миколу Патрушева і олігарха Юрія Ковальчука. Хто вони — у матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, у Пентагоні переконані, що Росія вийде з війни слабшою, ніж була до 24 лютого. За словами Коліна Кала, заступника міністра оборони Пентагону з питань політики, РФ вже втратила половину своїх основних бойових танків і використала більшу частину своєї високоточної зброї у війні, яка стала "великим стратегічним провалом" для Кремля.

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