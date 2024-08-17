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Кремлівське кумовство: Путін просуває свою родичку кар'єрними сходами у Міноборони

Кремлівське кумовство: Путін просуває свою родичку кар'єрними сходами у Міноборони

Родичка Путіна призначена статс-секретарем Міноборони РФ / Фото: Telegram Анни Цивільової

Наступного підвищення Цивільова чекала лише два місяці.

Так званий президент Росії Володимир Путін вкотре підвищив на посаді свою двоюрідну племінницю Анну Цивільову. Відтепер родичка диктатора виконуватиме обов'язки статс-секретаря – заступника міністра оборони РФ.

Про це повідомило російське видання "Аргументы и факты" з посиланням на публікацію відповідного указу на урядовому порталі.

На попередній посаді – заступника міністра оборони – Цивільова "чекала підвищення" лише два місяці.

Відповідний указ опубліковано на інтернет-порталі правової інформації.

"Призначити Цивільову Анну Євгенівну статс-секретарем – заступником міністра оборони Російської Федерації, звільнивши її з посади", – йдеться у тексті указу.

На попередній посаді Цивільова очолювала напрямок соціального та житлового забезпечення російських військових. Відтепер вона відповідатиме за зв'язки з Федеральними зборами та іншими державними органами та громадськими організаціями.

Нагадаємо, Цивільова відома не тільки як родичка Путіна. Вона також є дружиною нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цивільова та головою ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни".

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