Кремлівське кумовство: Путін просуває свою родичку кар'єрними сходами у Міноборони

Наступного підвищення Цивільова чекала лише два місяці.

Так званий президент Росії Володимир Путін вкотре підвищив на посаді свою двоюрідну племінницю Анну Цивільову. Відтепер родичка диктатора виконуватиме обов'язки статс-секретаря – заступника міністра оборони РФ.

Про це повідомило російське видання "Аргументы и факты" з посиланням на публікацію відповідного указу на урядовому порталі.

На попередній посаді – заступника міністра оборони – Цивільова "чекала підвищення" лише два місяці.

Відповідний указ опубліковано на інтернет-порталі правової інформації.

"Призначити Цивільову Анну Євгенівну статс-секретарем – заступником міністра оборони Російської Федерації, звільнивши її з посади", – йдеться у тексті указу.

На попередній посаді Цивільова очолювала напрямок соціального та житлового забезпечення російських військових. Відтепер вона відповідатиме за зв'язки з Федеральними зборами та іншими державними органами та громадськими організаціями.

Нагадаємо, Цивільова відома не тільки як родичка Путіна. Вона також є дружиною нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цивільова та головою ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни".

Читайте також: