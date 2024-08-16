Москву сколихнуло сміливе вторгнення України до Росії, яке застало багатьох людей зненацька, включно з деякими з найвідоміших пропагандистів Кремля.

Про це пише Yahoo.

Під час понеділкового ефіру "Місця зустрічі" на каналі НТВ Андрій Федоров, колишній заступник міністра закордонних справ Росії, не був жадібним на слова, заперечуючи навіть оманливу назву сюжету. Він зазначив: "Поки ми будемо жити із заголовками на кшталт "Агонія режиму", ми будемо програвати, тому що з нашого боку йде постійна брехня: про слабкість української армії і про все, чого їй не вистачає. .. Україна має біля Бєлгородської області приблизно 20 тисяч чоловік, які потенційно можуть брати участь".

Ведучий Андрій Норкін відповів: "Найогидніше, що ми переоцінюємо свої сили і недооцінюємо ворога. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що люди, звичайно, запитують: "Як це могло статися?".

Також читайте В метро Києва чоловік впав на рейки: що сталося

Федоров зазначив, що Головне розвідувальне управління України нібито назвало Курську операцію "Потоплення Курська".

Посилаючись на неназвані джерела, Федоров стверджував, що Україна готувала вторгнення до Курської області близько двох з половиною місяців і багато продумувала. Він стверджував, що захоплення життєво важливого для Росії газового хабу Суджа в Курській області було спрямоване на те, щоб змусити російські збройні сили знищити його.

Натомість політичний редактор Максим Юсін закликав росіян відмовитися від ілюзій і повернутися до реальності. Він запитав: "Що нам робити, щоб заспокоїтися? Ми повинні спробувати цинічний, менш емоційний підхід, навіть якщо це шалено важко. Ми повинні подивитися на карту Росії і порівняти ці втрачені території з величезними розмірами Росії".

Також читайте ЗСУ збільшують зону присутності в Курській області: Bild оприлюднив карту

Юсін стверджував, що росіянам слід готуватися до найгіршого результату, евакуювавши всі свої прикордонні регіони та припускаючи, що українці закріпляться там на наступні місяці. Він додав: "Ми повинні бути готові до того сценарію, що нам, можливо, доведеться пожертвувати цими територіями — за Божою волею, без людей — протягом певного періоду часу. Українці можуть там закріпитися, можливо, на півроку чи близько того".

Володимир Рогов, призначений Росією чиновник у частині південної Запорізької області, яка тимчасово контролюється Москвою, знехтував цією рекомендацією. Абсолютно нехтуючи їхньою справжньою національністю, він називав українців "південноруським народом", який сотні років перебуває у стані війни і якого треба вчити шукати миру.

Додамо, що українська армія захопляє нові території на Курщині.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.