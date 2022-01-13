Кремлівські провокації: що у США говорять про розміщення військ Росії на Кубі та що знають про напад РФ на Україну

Кремлівські провокації: що у США говорять про розміщення військ Росії на Кубі та що знають про напад РФ на Україну

Радник президента США заявив, що Москва може здійснити провокацію, щоб придумати привід для вторгнення до України.

Сполучені Штати готові до рішучої відповіді, якщо Росія все ж зважиться розмістити свої військові бази на Кубі та у Венесуелі.

Про це на брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ми реагуватимемо рішуче", — запевнив Салліван.

За його словами, тема російської військової присутності у Карибському басейні та Південній Америці на переговорах у Женеві 10 січня не обговорювалася.

Загроза вторгнення РФ існує

За словами Саллівана, загроза повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України досі залишається високою.

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Радник Байдена зазначив, що розвідка США наразі не стверджує, що росіяни дійсно вирішили обрати військовий курс дій щодо України. Він висловив надію вирішити проблему дипломатичним шляхом.

Але Салліван попередив Кремль, що у разі повномасштабного вторгнення до України США посилять країни східного флангу НАТО.

Радник президента США заявив, що Москва може здійснити провокацію, аби придумати привід для вторгнення до України.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

12 січня у Брюсселі на тлі нарощування Кремлем військ на кордоні з Україною відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Сьогодні, 13 січня, у Відні скликали засідання Постійної ради ОБСЄ з питань безпеки в Європі, зокрема вимог Кремля про "гарантії безпеки" та стягування військ РФ до кордонів України.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау на засіданні сказав, що ризик війни в Європі є найбільшим за 30 років.

Своєю чергою РФ пригрозила розгортанням російської військової інфраструктури на Кубі або у Венесуелі, якщо США" не припинятимуть тиску".