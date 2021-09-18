І тут в Кремлі збрехали: онлайн-голосування Путіна на виборах назвали фейком через стрілки годинника

Дата голосування і дата на годиннику не співпадають на кілька днів.

Президент Росії та його оточення попалися на черговій брехні. Путін, який брав участь у онлайн голосуванні на виборах, насправді не голосував у той день, впевнені користувачі Мережі, а представлене відео - фейк.

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Про це повідомляють у соцмережах.

"І тут в Кремлі набрехали: на годиннику Путіна, який "голосує онлайн вранці 17 вересня", 10 число і час 15:24. Та й мобільним він не користується (за його словами), а без пароля, який туди приходить, неможливо відкрити бюлетень для голосування. Брехня буквально на кожному кроці", - написав Рустам Агадамов.

И здесь в Кремле наврали: на часах у Путина, который "голосует онлайн утром 17 сентября", 10 число и время 15:24. Да и мобильным он не пользуется (по его словам), а без пароля, который туда приходит, невозможно открыть бюллетень для голосования. Враньё буквально на каждом шагу. pic.twitter.com/x3AYJeAY0w — Рустем Адагамов (@adagamov) September 17, 2021

Як повідомляє TJ journal, за словами прессекретаря "Кремлівського володаря часу" Путіна Дмитра Пєскова, президент взяв телефон у помічника.

В соцсетях задались вопросами, как Путин проголосовал дистанционно без телефона, на который приходит подтверждение, и почему на его часах было 10 сентября.



По словам Пескова, Путин взял телефон у помощника. А «Дождь» выяснил, что часы отстают на 7 днейhttps://t.co/bAnPrSUCIF pic.twitter.com/hhQnsnm0VN — TJ (@tjournal) September 17, 2021

Користувачі у Твітері обговорили побачене:

Путін зміг зупинити час, а ви тут про годинник якийсь з аж 10-м числом. І до речі, якщо вже на те пішло, це не число, а скоріше століття.

Так, але ж Путін не користується мобільним телефоном? Питання: а куди йому прийшла СМСка від держпослуг для підтвердження входу? Без СМСки проголосувати через ДЕГ не можна...

Та й шкіра в нього якась молода..

Вот глазастые...

Часы - это ладно. А вы попробуйте пройти по ссылке на путинском компьютере: https://t.co/dfhlVCuind

А это исходный ролик: https://t.co/yvK0G0754F pic.twitter.com/NX1a9wI3wG — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) September 17, 2021

Нагадаємо, чому Путіну так важливе це голосування і до чого тут пошук наступника.

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