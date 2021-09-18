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І тут в Кремлі збрехали: онлайн-голосування Путіна на виборах назвали фейком через стрілки годинника

І тут в Кремлі збрехали: онлайн-голосування Путіна на виборах назвали фейком через стрілки годинника

І тут в Кремлі збрехали: онлайн-голосування Путіна на виборах назвали фейком через стрілки годинника

Дата голосування і дата на годиннику не співпадають на кілька днів.

Президент Росії та його оточення попалися на черговій брехні. Путін, який брав участь у онлайн голосуванні на виборах, насправді не голосував у той день, впевнені користувачі Мережі, а представлене відео - фейк.

Про це повідомляють у  соцмережах.

"І тут в Кремлі набрехали: на годиннику Путіна, який "голосує онлайн вранці 17 вересня", 10 число і час 15:24. Та й мобільним він не користується (за його словами), а без пароля, який туди приходить, неможливо відкрити бюлетень для голосування. Брехня буквально на кожному кроці", - написав Рустам Агадамов.

Як повідомляє TJ journal, за словами прессекретаря "Кремлівського володаря часу" Путіна Дмитра Пєскова, президент взяв телефон у помічника. 

Користувачі у Твітері обговорили побачене:

  • Путін зміг зупинити час, а ви тут про годинник якийсь з аж 10-м числом. І до речі, якщо вже на те пішло, це не число, а скоріше століття.
  • Так, але ж Путін не користується мобільним телефоном? Питання: а куди йому прийшла СМСка від держпослуг для підтвердження входу? Без СМСки проголосувати через ДЕГ не можна...
  • Та й шкіра в нього якась молода..
  • Вот глазастые...
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Нагадаємо, чому Путіну так важливе це голосування і до чого тут пошук наступника.

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