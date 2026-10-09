Кремлівський пропагандист потрапив у немилість на Балканах: засновника "Рибаря" затримали на курорті

Чорногорія / © pixabay.com

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Влада Чорногорії вирішила депортувати засновника російського провоєнного медіапроєкту «Рибар» Михайла Звінчука, його дружину та трьох співробітників проєкту після затримання 9 жовтня в курортному місті Рісан на узбережжі Адріатичного моря. Причиною назвали міркування національної безпеки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на чорногорські ЗМІ.

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Загалом затримали п’ятьох громадян Росії: Михайла та Валерію Звінчуків, Сергія Білоуса, Павла Лекаторчука і Кіру Дорошенко. Операцію провели співробітники Управління поліції Чорногорії спільно з Агентством національної безпеки за підтримки міжнародних партнерів.

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«Сьогодні співробітники Управління поліції спільно з Агентством національної безпеки і за підтримки міжнародних партнерів провели цілеспрямовану і скоординовану операцію, спрямовану на запобігання, виявлення й припинення протиправної діяльності на території Чорногорії», — заявили в поліції.

За інформацією чорногорських ЗМІ, росіян мають депортувати з країни без арешту. Офіційних коментарів від Звінчука та представників «Рибаря» наразі не надходило.

Проєкт «Рибар» відомий поширенням російських військових зведень і провоєнної пропаганди. У Європейському Союзі його пов’язують із гібридними операціями, дезінформацією та поширенням російської державної пропаганди. Сам Звінчук перебуває під санкціями ЄС.

За повідомленнями боснійських ЗМІ, 2 жовтня Звінчук прилетів до Боснії і Герцеговини з Німеччини, а згодом вирушив до Чорногорії. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Нагадаємо, адміністратор російського мілітаристського Z-каналу «Воевода вещает», пропагандист, військовий льотчик і прихильник війни з Україною Дмитро «Старий» Сердінов загинув під час бойового вильоту в одній з африканських країн.

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