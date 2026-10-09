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Кремлівський пропагандист потрапив у немилість на Балканах: засновника "Рибаря" затримали на курорті
У Чорногорії затримали п’ятьох громадян Росії, причетних до медіапроєкту, що підтримує війну проти України.
Влада Чорногорії вирішила депортувати засновника російського провоєнного медіапроєкту «Рибар» Михайла Звінчука, його дружину та трьох співробітників проєкту після затримання 9 жовтня в курортному місті Рісан на узбережжі Адріатичного моря. Причиною назвали міркування національної безпеки.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на чорногорські ЗМІ.
Загалом затримали п’ятьох громадян Росії: Михайла та Валерію Звінчуків, Сергія Білоуса, Павла Лекаторчука і Кіру Дорошенко. Операцію провели співробітники Управління поліції Чорногорії спільно з Агентством національної безпеки за підтримки міжнародних партнерів.
«Сьогодні співробітники Управління поліції спільно з Агентством національної безпеки і за підтримки міжнародних партнерів провели цілеспрямовану і скоординовану операцію, спрямовану на запобігання, виявлення й припинення протиправної діяльності на території Чорногорії», — заявили в поліції.
За інформацією чорногорських ЗМІ, росіян мають депортувати з країни без арешту. Офіційних коментарів від Звінчука та представників «Рибаря» наразі не надходило.
Проєкт «Рибар» відомий поширенням російських військових зведень і провоєнної пропаганди. У Європейському Союзі його пов’язують із гібридними операціями, дезінформацією та поширенням російської державної пропаганди. Сам Звінчук перебуває під санкціями ЄС.
За повідомленнями боснійських ЗМІ, 2 жовтня Звінчук прилетів до Боснії і Герцеговини з Німеччини, а згодом вирушив до Чорногорії. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Нагадаємо, адміністратор російського мілітаристського Z-каналу «Воевода вещает», пропагандист, військовий льотчик і прихильник війни з Україною Дмитро «Старий» Сердінов загинув під час бойового вильоту в одній з африканських країн.