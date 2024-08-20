Кремлю загрожує політична криза через присутність строковиків на Курщині – ISW

Грубі заклики Алаудінова до родичів строковиків припинити скаржитися, а до самих призовників – брати участь у бойових діях потенційно загрожують стабільності режиму Путіна.

Тривала присутність російських строковиків у прикордонних районах РФ під час українського вторгнення загрожує Кремлю політичною кризою у звя’зку з втратами серед цих призовників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль продемонстрував велике занепокоєння суспільною реакцією щодо питань військових-строковиків, а президент Росії Володимир Путін раніше вжив заходів, щоб заспокоїти скарги родичів призовників.

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"Тривала присутність російських строковиків у прикордонних районах під час українського вторгнення загрожує Кремлю потенційною політичною кризою щодо втрат серед російських призовників", – вважають в ISW.

Там також вказали, що командир загону спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов видавав себе за речника російської оборони в Курській області, і інформагентство ТАСС неодноразово посилювало його заяви після українського вторгнення. На думку аналітиків, грубі заклики Алаудінова до родичів строковиків припинити скаржитися, до строковиків – брати участь у бойових діях у прикордонній зоні, а до громадян Росії – сприймати втрати серед строковиків та інших військовослужбовців можуть загострити напругу у російському суспільстві та потенційно загрожують стабільності режиму Путіна.

Водночас лідер Чечні Рамзан Кадиров зробив лише обмежені публічні заяви щодо українського наступу на Курщині, незважаючи на помітну роль Алаудінова та спецназу "Ахмат" у російській відповіді на вторгнення.

Нагадаємо, напередодні видання Financial Times повідомило, що Росія досі не зібрала достатньо сил, щоб протистояти вторгненню на Курщину. Натомість військове командування РФ стягує до області недосвідчених строковиків з усієї країни, люди нажахані.

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