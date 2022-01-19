Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Кричав і виривався: у Росії силоміць занурили хлопчика в ополонку під час морозу -26 градусів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кричав і виривався: у Росії силоміць занурили хлопчика в ополонку під час морозу -26 градусів

скріншот з відео

До купелі на Водохреще малолітнього сина змусила його матір.

У російському місті Комсомольську-на-Амурі малолітнього хлопчика насильно занурили в ополонку на Водохреще. До купелі під час лютого морозу його змусила матір.

Відповідне відео опубліковане в Twitter видання Lenta.ru.

На опублікованих кадрах видно, як жінка підвела хлопчика до купелі. Дитина голосно вигукував, що не хоче цього. Тоді його взяли за руки друга жінка та чоловік у костюмі рятувальника МНС, після чого три рази занурили у воду. Під час процедури дитина кричала і виривалася.

Мати хлопчика тим часом стояла на березі в пуховику, оскільки температура повітря того дня була -26 градусів. 

В адміністрації міста повідомили, що їм відомо про цей інцидент, однак вважають, що такі ж випадки трапляються тисячами у Росії, але їх просто не фіксують на відео.

Нагадаємо, у Києві на Водохреще, 19 січня, чоловіки вчинили бійку на Оболонській набережній. "Моржі" з'ясовували стосунки, поки священник читав молитву.

Читайте також:

Наступна публікація