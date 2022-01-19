Кричав і виривався: у Росії силоміць занурили хлопчика в ополонку під час морозу -26 градусів

Кричав і виривався: у Росії силоміць занурили хлопчика в ополонку під час морозу -26 градусів

До купелі на Водохреще малолітнього сина змусила його матір.

У російському місті Комсомольську-на-Амурі малолітнього хлопчика насильно занурили в ополонку на Водохреще. До купелі під час лютого морозу його змусила матір.

Відповідне відео опубліковане в Twitter видання Lenta.ru.

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На опублікованих кадрах видно, як жінка підвела хлопчика до купелі. Дитина голосно вигукував, що не хоче цього. Тоді його взяли за руки друга жінка та чоловік у костюмі рятувальника МНС, після чого три рази занурили у воду. Під час процедури дитина кричала і виривалася.

Мати хлопчика тим часом стояла на березі в пуховику, оскільки температура повітря того дня була -26 градусів.

Мать насильно окунула маленького сына в прорубь на Крещение. Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребёнка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, её кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было -26 градусов. pic.twitter.com/sTKb8v6ign — Лента.ру (@lentaruofficial) January 19, 2022

В адміністрації міста повідомили, що їм відомо про цей інцидент, однак вважають, що такі ж випадки трапляються тисячами у Росії, але їх просто не фіксують на відео.

Нагадаємо, у Києві на Водохреще, 19 січня, чоловіки вчинили бійку на Оболонській набережній. "Моржі" з'ясовували стосунки, поки священник читав молитву.

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