Кричав, що всіх повбиває: у Польщі чоловік з ножем напав на дошкільнят – загинула дитина

У місті Познань, Польща, літній чоловік вранці 18 жовтня напав з ножем на групу дошкільнят, які були на прогулянці разом з вихователями. Внаслідок отриманих травм помер 5-річний хлопчик.

Про повідомляє RMF24.pl.

Як пише видання, чоловік старшого віку підбіг до групи дітей, які були на прогулянці в місті, і почав кричати, що всіх повбиває. А потім витягнув ніж і вдарив ним у груди 5-річного хлопчика, який ішов в кінці групи. Хлопчика у важкому стані доправили до лікарні, але врятувати його життя не вдалося.

Нападник втік з місця злочину. Але згодом зловмисника затримали перехожі та поліцейська, яка у той час перебувала поза службою, неподалік від місця нападу на дітей.

Злочин скоїв 71-річний Здзіслав Ц., який раніше не був судимий. Він мешкав неподалік дитячого садка.

Поліція не має жодних даних, які б свідчили, що чоловік знав раніше загиблу дитину чи її батьків.

На місці злочину продовжують працювати працівники поліції та прокуратури. Проводиться збір слідів.

Одна з жінок розповіла журналістам що бачила з балкона групу дітей, які йшли гуляти. Через деякий час вона почула їхній плач.

Нагадаємо, у Німеччині судитимуть ексофіцера “Штазі” за вбивство півстолітньої давності.

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