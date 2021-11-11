Крики і жахлива тиснява: у Білорусі силовики кидали їжу просто в натовп голодних мігрантів (відео)

Жінки і діти кричали від того, що їх затискали у натовпі
Білоруська сторона виконала свою обіцянку дати їжу нелегальним мігрантам на кордоні з Польщею. Мінськ відправив на допомогу біженцям вантажівку з продуктами, навколо якої счинилася жахлива тиснява.
Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал NEXTA Live.
На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у формі намагається втихомирити людей, які впритул оточили вантажівку. Коли йому це не вдається, він починає кидати продукти просто у натовп. Серед тисняви видно людей у повному екіпіруванні, які, очевидно, охороняють вантажівку.
Коли чоловік кидає щось схоже на консерви і молодчні продукти, тиснява стає ще сильнішою. Чути жіночий крик, а чоловіки намагаються проштовхнутися ближче.
Нагадаємо, у білоруському Мінську збирають мігрантів, яких планують направити до кордонів Польщі та Литви. Серед натовпу дорослих є і діти, яких готують до агітації.
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