Крики і жахлива тиснява: у Білорусі силовики кидали їжу просто в натовп голодних мігрантів (відео)

Крики і жахлива тиснява: у Білорусі силовики кидали їжу просто в натовп голодних мігрантів (відео)

Жінки і діти кричали від того, що їх затискали у натовпі

Білоруська сторона виконала свою обіцянку дати їжу нелегальним мігрантам на кордоні з Польщею. Мінськ відправив на допомогу біженцям вантажівку з продуктами, навколо якої счинилася жахлива тиснява.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал NEXTA Live.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у формі намагається втихомирити людей, які впритул оточили вантажівку. Коли йому це не вдається, він починає кидати продукти просто у натовп. Серед тисняви видно людей у повному екіпіруванні, які, очевидно, охороняють вантажівку.

Коли чоловік кидає щось схоже на консерви і молодчні продукти, тиснява стає ще сильнішою. Чути жіночий крик, а чоловіки намагаються проштовхнутися ближче.

Нагадаємо, у білоруському Мінську збирають мігрантів, яких планують направити до кордонів Польщі та Литви. Серед натовпу дорослих є і діти, яких готують до агітації.

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на кордоні здатні нести ядерну зброю. Білорусь подвоїла кількість авіарейсів із країн Близького Сходу, якими відлітають нелегальні мігранти.

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