Крики людей, кров, полум'я і трупи: очевидці розповіли, як витягували пасажирів з автобуса у Венеції

Серед загиблих в жахливій ДТП у Венеції українців було три жінки 1983 року народження, які подорожували разом, а також 70-річний чоловік та 65-річна жінка.

Про це пише La Repubblica.

Сина загиблого українця, який був разом із ним в автобусі, вдалося витягти живим. Серед 15 постраждалих також є п'ятеро українців.

Очевидці розповіли ВВС моторошні подробиці перших хвилин після аварії, а також описали, як рятували людей.

"Ми підбігли до місця, де горів автобус, і я почув, як жінка кричить: "Моя дитинко, моя дитинко", – каже 27-річний Бубакар родом із Гамбії.

"Мені вдалося витягнути її через вікно, а потім витягнути її сина, який був сильно обгорілим, але живим", – продовжив він.

Чоловік розповів, що схопив вогнегасник з автобуса, щоб загасити полум'я, але цього було недостатньо.

"Мені перехожі давали інші вогнегасники, але нічого не допомагало, довелося чекати пожежників. Тож я витягнув інших людей у безпечне місце, жінку, чоловіка та дитину. В людей з голови текла кров, було дуже багато крові", – згадує Бубакар.

Його приятель Одіон Ебоїгбе з Нігерії також рятував людей з уламків понівеченого автобуса.

"Нам вдалося врятувати багатьох, але, на жаль, інші загинули", – каже нігерієць.

"Я не злякався, я не думав про свою безпеку, тому що я бачив людей з розбитими головами. Сьогодні мої колеги запитали мене: "Про що ти думав, коли йшов у полум'я", а я їм відповів, що я мав урятувати жінок і дітей", – згадує Одіон.

Бубакар і Одіон кажуть, що після аварії не можуть спати, проте героями себе не вважають.

"Коли хтось помирає і йому потрібна допомога, ви не можете просто пройти повз", – каже Бубакар.

Одіон Ебоїгбе (ліворуч) і Бубакар Туре (праворуч), які рятували людей з автобуса / Фото: Українська служба ВВС

За інформацією видання, деякі тіла настільки обгоріли, що для ідентифікації довелося брати зразки ДНК.

За даними місцевих ЗМІ, серед постраждали – двоє братів-німців віком 7 і 13 років, які втратили обох батьків. На борту були "цілі сім'ї, бабусі та дідусі, онуки, подружжя", сказала К'яра Берті з лікарні Анджело ді Местре.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 жовтня у Венеції з естакади впав автобус. Загинула 21 людина, ще 18 зазнали травм.

В МЗС України згодом повідомили, що в жахливій аварії загинуло п'ятеро українців та троє - отримали поранення. Сьогодні, 5 жовтня, стало відомо, що кількість загиблих українців зросла до дев'яти людей.

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