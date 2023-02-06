Крики людей та сотні зруйнованих будинків: які міста найбільше постраждали від землетрусу у Туреччині

У Мережі публікують моторошні кадри наслідків землетрусу у Туреччині.

Протягом 6 січня Туреччину сколихнули три потужні землетруси. Епіцентр землетрусу магнітудою 7,8 бала за шкалою Ріхтера зафіксували за 37 км від турецького міста Газіантеп.

Але навіть після того, як у Туреччині закінчились підземні поштови, на вулицях міст продовжують обвалюватися будівлі. Очевидці публікують у Мережі моторошні кадри з місць трагедії.

Через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.

За даними турецької влади, відбулося щонайменше 20 підземних поштовхів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що кількість жертв у країні зросла до 912 осіб, а 5383 людини отримали поранення. Президент також сказав, що не може передбачити, наскільки ще зросте число жертв.

Рятувальники продовжують пошуки людей, які опинилися під завалами. У країні оголошено надзвичайний стан.

У Туреччині з-під завалів дістали маленького хлопчика, якого накрило уламками внаслідок потужного землетрусу.

Через землетрус для польотів були закриті аеропорти Газіантеп, Хатай і Шанлиурфа.

Землетрус також зруйнував фортецю Газіантепа, побудовану у II столітті. Об'єкт було включено до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у Туреччині внаслідок землетрусу будівля обвалилася в прямому ефірі (відео).

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