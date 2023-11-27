“Кримський консенсус 2.0”: чого Путін найбільше боїться і як намагається повернути “народну любов”

Рейтинг президента РФ Володимира Путіна стрімко падає, але він відчайдушно намагається повторити ефект “кримського консенсусу”. Якщо у диктатора не буде популярного мандату і справжньої легітимності, він перетвориться в заручника свого силового апарату. А це може закінчитися повстанням еліт і державним переворотом.

Таку думку висловив російський політолог, який перебуває в Ізраїлі, Аббас Галлямов в інтерв'ю ТСН.ua.

Поновлення легітимності

“Намалювати результат мало — треба, аби намальованому результату повірили. Якщо йому не повірять, якщо в суспільстві запанує відчуття, що все сфальсифіковано і Путін насправді не переміг, то відповідно він по суті узурпатор, а не всенародно обраний президент. Тобто він вийде з виборів не із закріпленою легітимністю — заради чого власне все і затівається — а з ослабленою легітимністю”, — зазначив політолог.

Якийсь відсоток накинуть, каже він, але дуже важливо, щоб цей відсоток був мінімальним: “Тобто фальсифікації повинні бути допоміжним інструментом, вони не повинні перетворитися в основний інструмент, за допомогою якого Путін продовжує своє правління”.

Тому, вважає експерт, вони відмовились від ідеї мобілізації, при тому що генерали там буквально виють вовком, кричать, що їм не вистачає гарматного м’яса. Це пов’язано з тим, що Путіну потрібно поновити свою легітимність, тому що вона останніми роками дуже сильно постраждала, зауважив Галлямов.

”Кримський консенсус”

“У Путіна почались проблеми через пів року після того, як він обрався в 2018 році, потім все це прискорила пандемія, вся ця історія з отруєнням Навального тощо”, — говорить політолог.

“Власне, заради чого він цю війну почав? Якщо дивитися на реальну мотивацію, то він просто намагався повторити історію з Кримом. Кримський консенсус, який стався в Росії після 2014 року, “ми піднялися з колін”, рейтинг 76%. У нього рейтинг з тодішніх 76% впав до 2020 року до 45%. Це дані Фонду громадської думки. Після цього Фонд просто припинив публікувати цей рейтинг. Тому що по лінії від 76% до 45% за п’ять років це означає, що до 2024 року він прийде з 20%”, — зазначив Галлямов.

Тому, вважає він, Путін вирішив спробувати повторити “кримський консенсус”: “Пішла коса на камінь. Перші кілька місяців росіяни чекали, що, може, переможемо, а потім зрозуміли, що не переможуть. А коли масова мобілізація почалась, то взагалі... Старі тренди на вмирання його легітимності, які були до початку війни, відновилися через пів року і тепер вони ситуацію для нього постійно погіршують”.

Путін — диктатор

“У Путіна є реальна проблема, особливо через ці репресії, які почались одразу після початку війни, коли протестувальників почали масова пресувати, позакривали всі опозиційні канали і ЗМІ, тобто спробували заткнути всю опозицію дуже швидко. В результаті в суспільстві запанувало таке відчуття, що Путін не популярний народний президент, яким він був раніше, а диктатор, який тримається виключно на багнетах”, — розповів політолог.

Він додав, що для Путіна принципово важливо зараз оновити цей мандат і показати, що він не диктатор, а всенародно обраний.

Настрої еліт

Окрім відносин між Путіним і народом, є відносини між Путіним і елітами, зазначив експерт.

“Що робить Путіна Путіним, що підвищує його статус в очах еліт? Не тільки страх репресій і не тільки те, що Путін є головним бюрократом країни, який займає пост президента. Насправді ні. Найголовніше те, що він реально ніби від народу. Як не дивно, народ любить і слухається Путіна. В нього є якась магія, він вміє якось з народом спілкуватися. І це паралізує еліту. Вони дивляться на Путіна як на якогось мага, чарівника. А якщо еліти будуть знати, що цей результат ми самі йому малювали, якщо силовики знатимуть, що ніякої легітимності в нього немає і він тримається виключно на наших багнетах, він стає заручником свого апарату”, — прокоментував політолог.

Якщо у Путіна не буде популярного мандату, якщо не буде справжньої легітимності, він перетвориться в заручника свого силового апарату, зауважив Галлямов. “Потім палацовий переворот і все”, — резюмував він.

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