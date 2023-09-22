Кріосауна, басейн і золотий йоршик: фото з нового палацу Лукашенка за $14,5 млн

За оцінками білоруських журналістів, на сьогодні диктатор володіє загалом понад 17 резиденціями.

Білоруські розслідувачі дізналися деталі про нову резиденцію самопроголошеного президента Олександра Лукашенка в центрі Мінська за майже 14,5 млн дол., а також показали фото з неї.

Про це йдеться в розслідуванні об’єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL.

Розслідувачам вдалося отримати опинилися детальні плани, дизайн-концепції та кошториси, які підтверджують, що цю резиденцію будували саме для Лукашенка. На основі отриманих документів автори розслідування створили детальну візуалізацію резиденції білоруського диктатора.

Що відомо про резиденцію Лукашенка

У новому маєтку Лукашенка все в мармурі, колонах і дорогих меблях. А у вбиральні присутній йоршик золотого кольору. Вартість диванів на першому поверсі перевищує 25 тис. білоруських рублів (близько 10 тис. дол.).

На першому поверсі резиденції розташовані кімнати для охорони, водіїв та навіть пункт пропуску з металодетекторами виробництва РФ та США. Їхня вартість – 39 тис. дол.

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

Є у маєтку і басейн з окремою VIP-зоною та "доріжкою Кнейпа".

"Ця доріжка передбачає чотири ванночки для ніг із контрастними температурами та масажем ступень", – пояснили автори розслідування.

Поруч із басейном розміщені два джакузі, кріосауна, парна і хамам, снігогенератор, масажний кабінет, два "душі вражень".

"Знайомтеся — "душ вражень "Тропіка" і "душ вражень "Сибірська ніч". Для закупівлі двох душів із музикою диктатор обікрав народ на 93 тисячі рублів (понад 1,05 млн грн – ред.)", – розповіли розслідувачі.

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

На другому поверсі резиденції Лукашенка розташована робоча зона: приймальні, зали для переговорів, пресцентр, конференц-зал.

На третьому поверсі – обідня зала на 28 осіб, кімната для запрошених, сервірувальна, приміщення для покоївок, серверна, кімната охорони та чергового ад’ютанта. І "вишенька на торті" – зал нарад зі стельовим вітражем за 225 тис. білоруських рублів (понад 2,5 млн грн).

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

На четвертому поверсі нового маєтку білоруського диктатора – процедурний кабінет та окремі кімнати для особистого лікаря й охоронця. У процедурному кабінеті основний акцент зроблений на апаратуру фізіотерапевтичної спрямованості.

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

Нова резиденція самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка / Фото: BELPOL

За даними BELPOL, загалом на резиденцію Лукашенка було витрачено майже 14,5 млн дол. За ці гроші була проведена реконструкція об’єкта, а не будівництво з нуля.

За інформацією білоруського видання "Дзеркало", на сьогодні Лукашенко володіє понад 17 резиденціями-палацами.

До слова, Лукашенко створює власну приватну військову компанію на базі російських найманців "вагнерівців" із назвою ПВК "ГардСервіс".

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