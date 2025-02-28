Криптотрейдер застрелився у прямому ефірі після того, як втратив $500 (фото)

Американський криптотрейдер застрелився в прямому ефірі після того, як програв свої останні 500 доларів на інвестиції в мемкоїни. Арнольд Гаро наклав на себе руки під час прямого ефіру на X.

Про це пише Hindustan Times.

На відео 23-річний Арнольд звертається з останнім проханням до своїх підписників. "Якщо я помру, я сподіваюся, що ви, хлопці, зробите з цього пам'ятну монету", - сказав чоловік перед тим, як підняти пістолет до голови і декілька разів натиснути на гачок, перш ніж він нарешті вистрілив.

Пізніше користувачі X стверджували виданню, що відео тривало ще пів години після того, як зброя була розряджена. Декілька стурбованих глядачів запитували в коментарях, чи все з ним гаразд. За лічені хвилини після передбачуваної смерті чоловіка ринок заполонили монети-меми з його ім'ям.

Арнольд Гаро

Пізніше для нього був створений GoFundMe.

"З глибоким сумом і важким серцем ми сповіщаємо про смерть Арнольда Роберта Гаро, улюбленого батька, сина, брата, близької людини і дорогого друга для багатьох людей", - йдеться у повідомленні. "21 лютого 2025 року, у віці лише 23 років, Арнольд програв свою битву з депресією. Він залишив свою однорічну доньку, кохану другу половинку, матір і батька, а також трьох сестер, які назавжди збережуть про нього пам'ять".

Арнольд Гаро

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік скоїв самогубство під час ВЛК. Від масивної кровотечі військовозобов'язаний помер у кареті швидкої допомоги.

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