Критична інфраструктура США під загрозою: ФБР попередило про атаки китайських хакерів

За інформацією ФБР китайські хакери готуються паралізувати роботу критичної інфраструктури у США, щоб посіяти паніку.

Директор ФБР Крістофер Рей повідомив, що китайські хакери, пов’язані з урядом, вже отримали доступ до комп'ютерних мереж 23 американських компаній і чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару" по критичній інфраструктурі США.

Про це пише Reuters.

За інформацією ФБР, китайська хакерська група Volt Typhoon проникла у системи підприємств критичної інфраструктури, зокрема компаній, які надають телекомунікаційні, енерго- та водопостачальні послуги.

Крістофер Рей зауважив, що Китай розвиває "здатність фізично сіяти хаос у нашій критично важливій інфраструктурі у будь-який момент за його вибором".

"Його план полягає в тому, щоб завдати удар нижче пояса по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку", – підкреслив директор ФБР.

У ФБР вважають, що наміри хакерів узгоджуються із планами китайської влади завадити втручанню США у плани Пекіну повернути Тайвань.

Проте у Пекіні заперечили свою причетність до хакерських атак. Речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що уряд не має жодних зв'язків зі злочинним угрупуванням Volt Typhoon, яке займається здирництвом.

Нагадаємо, США та Британія звинувачують Китай у масштабній кібератаці, яка могла вразити мільйони людей. Мішенями стали навіть подружжя високопоставлених чиновників США та законодавців.

Читайте також провідні новини дня: