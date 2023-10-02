"Критичний момент": очільник МЗС Литви виступив із заявою щодо підтримки України

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Європейський Союз переживає критичний момент після того, як політичні зрушення в США і Словаччині поставили під загрозу односторонню підтримку України з боку ЄС і НАТО в умовах російського вторгнення.

Про це пише CNN.

"Кришталево чіткий сигнал"

Як наголосив міністр, чиновники ЄС з усіх 27 країн-членів зустрілися в понеділок у Києві, щоб надіслати "кристально чіткий сигнал" про те, що Європа разом з Україною.

Напередодні американські законодавці вирішили не включати запит на допомогу Україні в розмірі 6 мільярдів доларів до тимчасового законопроєкту, покликаного уникнути припинення роботи уряду. Тим часом популістська партія колишнього прокремлівського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який виступав за припинення допомоги Україні та блокування заявки Києва на вступ до НАТО, перемогла на парламентських виборах. Це могло поставити під сумнів підтримку України.

"Багато повідомлень, відправлених із Брюсселя, Вашингтона або інших місць, здатні посіяти сумніви в серйозності наших намірів. І я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч зможе це виправити та надіслати дуже чіткий, кришталево чіткий сигнал про те, що Європа буде з Україною до перемоги", – сказав міністр закордонних справ Литви.

Таку позицію підтримали партнери. Своєю чергою міністри закордонних справ Франції, Ірландії та Румунії підтвердили підтримку Києва.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна попередила Росію, щоб вона не розраховувала на "втому" країн Євросоюзу від їхньої підтримки України.

Її румунська колега Луміниця Одобеску заявила, що країна підтримуватиме Україну в експорті зернових і підкреслила згубний вплив вторгнення на глобальну продовольчу безпеку.

А міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін висловив сподівання, що урядовці ЄС знайдуть "стабільний підхід до підтримки України у довгостроковій перспективі".

Раніше йшлося про те, що Захід може відмовитися від підтримки України. Це може статися через корупцію в Україні, яка викликає занепокоєння у США.

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