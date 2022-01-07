Критичний рівень "терористичної небезпеки" і майже сотня блокпостів: що відбувається у Казахстані

Критичний рівень "терористичної небезпеки" і майже сотня блокпостів: що відбувається у Казахстані

У Казахстані на початку січня почалися протести через різке підвищення цін на скраплений газ.

На всій території Казахстану, де тривають масові протести від початку 2022 року, запроваджено "критично червоний" рівень терористичної небезпеки. На території країни виставлено 70 цілодобових блокпостів.

Про це йдеться у повідомленні Комітету нацбезпеки Казахстану.

Рішення про впровадження "критично червоного" рівня терористичної небезпеки ухвалено головою відомства Єрмеком Сагімбаєвим та погоджено президентом Касим-Жомартом Токаєвим. Також в усіх регіонах країни встановлено режим антитерористичної операції.

Громадян закликали з розумінням ставитися до запроваджених обмежень й дотримуватися вимог державних і правоохоронних органів.

"Першими керівниками державних органів прийняті до реалізації заходи, спрямовані на стабілізацію становища у країні й усунення "терористичної загрози", - сказано в повідомленні.

Перший заступник керівника адміністрації президента Даурен Абаєв додав, що "миротворці" ОДКБ відповідають за прикриття та охорону державних об'єктів. Він запевнив, що вони нібито не беруть участь у "бойових діях".

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Крім того, на території Казахстану виставили 70 цілодобових блокпостів.

"У Казахстану реалізуються заходи в межах введеного надзвичайного стану. Усі акімати (адміністрації регіонів) звільнені та взяті під посилену охорону. На території країни виставлено 70 цілодобових блокпостів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Казахстані на початку січня розпочалися протести через ціну на газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Уранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Утім, Киргизстан, який входить до країн-членів ОДКБ відмовився направляти свої військова до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.

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