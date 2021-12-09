Критик COVID і противник вакцинації: читачі Time назвали президента Бразилії Болсонару людиною року

Болсонару підтримали 24% читачів.

Президент Бразилії Жоїр Болсонару став людиною року за версією журналу Time: його обрали читачі.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Читачі могли проголосувати за персону чи групу людей, які, на їхню думку, найбільш позитивно чи негативно вплинули на світ у 2021 році. В опитуванні взяло участь понад дев'ять мільйонів людей.

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За президента Бразилії проголосувало 24% читачів. Він обійшов колишнього президента Америки Дональда Трампа, медпрацівників, які боролися з пандемією, та ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Важливо, що Болсонару запам’ятався читачам видання як затятий критик протиепідемічних заходів у своїй країні. Він активно виступав проти вакцинації та локдауну. Крім того, ображав захисників прав жінок. Тож виходить такий собі антигерой.

Як повідомлялося, Жоїр Болсонару називав COVID-19 дрібним грипом та категорично виступав проти ізоляції. Перехворів, але думки не змінив. Як і 45 президент Америки Дональд Трамп – Болсонару, часто в прямому ефірі говорив речі прямо протилежні закликам лікарів. Наприклад, жартував, що Pfizer може перетворити людину на крокодила, а чоловіка на жінку – або навпаки.

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