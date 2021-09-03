Кривава погода: в США знову зросла кількість жертв урагану "Іда"

Ураган "Іда" атакував Луїзіану на початку цього тижня

Кількість жертв урагану "Іда" в США збільшилася до 41 особи.

Про це пише The Weather Channel.

У штаті Нью-Джерсі загинули як мінімум 23 особи, 12 осіб — в штаті Нью-Йорк, 4 людини — у штаті Пенсільванія, в штатах Коннектикут і Мериленд виявили по одному загиблому. Раніше повідомлялося, що число жертв урагану досягло 15 осіб.

Последствия урагана "Ида" в США (7 фото)

При цьому президент США Джо Байден подякував рятувальникам, які працювали в ніч, коли найсильніший дощ атакував Нью-Йорк, і повідомив, що федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях готове надати постраждалим штатам державну підтримку.

Також читайте Усунення наслідків від буревію "Іда" обійдуться США у 80 мільярдів доларів

Нагадаємо, що ураган "Іда" атакував Луїзіану на початку цього тижня, після чого вирушив на північ США і викликав повені в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут.

Нагадаємо:

Ураган "Іда" приніс в США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізовано. Мер заборонив виїжджати на дорогу всім машинам, крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста — оголошено надзвичайний стан через повінь.

приніс в США небувалі зливи і повені. Мер крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де Тут вперше в історії міста — У Нью-Джерсі не ходять потяги, тому що шляхи розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців надійним засобом пересування, навіть коли вода вже заливає через дверцята. Про те, що "Іда" рухається на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити.

Ураган "Іда" перетворив життя американців на виживання

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання