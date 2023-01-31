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Кривава розплата: в Італії розшукують тіло українки, яку жорстоко вбив ексбойфренд

Автор
Христина Головчак
Дата публікації
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Час на прочитання
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Кривава розплата: в Італії розшукують тіло українки, яку жорстоко вбив ексбойфренд

Фото: pixabay.com

Вбивство сталося у квартирі, яку орендувала пара

В Італії у мініципалітеті Кастільоне-делле-Стів'єре розшукують 23-річну українку. Ймовірно, що вона загинула від рук свого колишнього хлопця. 

Про інцидент інформує TGR та Telenuovo.

Як зазначає видання, злочин міг статися у житлі, яке винаймала пара. Правоохоронцям Італії вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 33-річний громадянин Молдови. За даними поліції, чоловік у вбивстві не зізнається.

Очевидці стверджують, що чули голосну сварку у квартирі. Розглядається версія про те, що 33-річний обранець міг погрожувати її ножем, після чого і сталося вбивство.

Відомо, що українка працювала в одному з місцевих барів. На роботі розповіли, що ніяких проблем із загиблої не виникало. 

Наразі труп шукають в провінції Мантуя, поблизу озера на півночі від однойменного міста. Поліцейські вважають, що підозрюваний цілком міг позбутися тіла, спробувавши його втопити.

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Дата публікації
Перегляди
1112
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