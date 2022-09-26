Кривава стрілянина в іжевській школі: в РФ "знайшли американський слід" в нападі на навчальний заклад

В РФ намагаються "знайти американський слід" у стрілянині, яка сталась сьогодні, 26 вересня, в школі російського міста Іжевськ, столиці Республіки Удмуртія.

Так, російські ЗМІ почали згадувати про подію 23-річної давнини, яка сталась в США, коли двоє підлітків Ерік Гарріс і Ділан Кліболд розстріляли у своїй школі "Колумбайн" у Літтлтоні 13 осіб і поранили ще десятки людей.

За інформацією росЗМІ, на обох пістолетах шкільного стрільця в Іжевську знайшли плетені саморобні брелоки. В один брелок вплетені імена "Ерік" та "Ділан". На другому напис – "Колумбайн".

фото / BAZA

ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ повідомляють, що на школу в Іжевську напав її випускник – 34-річний Артем Казанцев, уродженець міста Іжевська.

Зараз слідчі проводять обшук за місцем його проживання, вивчається особа нападника, його погляди та оточення. Окрім цього, перевіряють "його відданість неофашистським поглядам та нацистській ідеології".

Нагадаємо, 1999 року в США Ерік Гарріс і його друг Ділан Кліболд розстріляли у своїй школі "Колумбайн" у Літтлтоні (штат Колорадо) 13 осіб, десятки були поранені. Перед цим вони намагалися підірвати бомби в їдальні, але вибухівка не спрацювала. Після того, як Ерік і Ділан завершили розправу, вони вчинили самогубство в шкільній бібліотеці. Вбивство в "Колумбайні" стало одним з найбільш відомих масових нападів. У всьому світу у нього з'явилися послідовники і наслідувачі. Зокрема, послідовником "Колумбайна" вважається Влад Росляков, який влаштував масову стрілянину у коледжі у Керчі у жовтні 2018 року.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 вересня, озброєний чоловік у чорному одязі проник до школи №88 в російському місті Іжевськ, де відкрив стрілянину з двох пістолетів, внаслідок чого загинули 13 людей – 6 дорослих та 7 дітей. Ще 21 людина була поранена, серед яких є також учні. Після скоєного нападник застрелився в одному з кабінетів навчального закладу. Мотиви чоловіка наразі невідомі. Раніше РосЗМІ повідомляли, що чоловік був одягнений у "чорну майку з нацистською символікою та балаклаву".

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