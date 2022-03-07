Криваве ганчір'я: японський виробник одягу Uniqlo не закриватиме магазини в Росії

Представник компанії заявив, що "одяг є основною людською потребою".

Відомий японський бренд повсякденного одягу Uniqlo не покине російський ринок, попри війну РФ проти України. Про це у понеділок, 7 березня, заявив президент оператора Uniqlo Fast Retailing Тадаші Янаї.

Він заявив, що одяг є "основною людською потребою".

"Війни ніколи не має бути. Кожна країна має протидіяти їй. Цього разу вся Європа явно виступає проти війни і продемонструвала свою підтримку України. Будь-яка спроба розділити світ, навпаки, зміцнить єдність. Одяг – це життєва необхідність. Народ Росії має таке саме право на життя, як і ми", - сказав Тадаші Янаї, якого цитує Yahoo News.

Він додав, що компанія "продовжить стежити за ситуацією", але "наразі не планує припиняти нашу діяльність".

Зазначається, що в Росії 49 магазинів Uniqlo. Раніше Fast Retailing заявила, що пожертвує 10 мільйонів доларів та 200 тисяч предметів одягу агентству ООН у справах біженців для підтримки людей, які змушені втекти з України та сусідніх країн.

СПИСОК СВІТОВИХ БРЕНДІВ, ЯКІ ЙДУТЬ З РФ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ

Нагадаємо, у Росії призупинили роботу магазини іспанского виробника одягу Inditex, до якого входять такі бренди: Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius. Також зупинили свою роботу шведський ретейлер H&M Group, магазини Mango. Свою діяльність заморожують і представники люксового одягу - Louis Vuitton, Bvlgari, Dior, Chanel, Hermè.