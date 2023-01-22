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Криваве святкування китайського Нового року: подробиці стрілянини у Каліфорнії (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
3740
Час на прочитання
2 хв
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Криваве святкування китайського Нового року: подробиці стрілянини у Каліфорнії (відео)

Фото: соцмережі

Постріли пролунали в танцювальному залі поруч із місцем проведення щорічного китайського новорічного фестивалю, на який з’їжджаються десятки тисяч гостей.

Невідомий чоловік відкрив вогонь у той час, коли тисячі людей перебували в місті Монтерей-Парк, розташованому приблизно за 13 км від Лос-Анджелеса, щоб відсвяткувати китайський Новий рік. 

Про це повідомляє ВВС.

Як сказав начальник департаменту поліції Лос-Анджелеса, коли правоохоронці прибули на місце інциденту, люди панікували та кричали.

Постріли у танцювальному залі пролунали після 22:00 за місцевим часом у суботу, 21 січня (тобто о 4 ранку неділі, 22 січня, за київським часом). Десятеро людей загинули від куль, які зловмисник випустив з автоматичної зброї. Ще щонайменше десять - постраждали, їхній стан варіюється від стабільного до критичного.

Підозрюваний втік з місця події та залишається на волі.

У місті Монтерей-Парк та його околицях проживає велика частка населення азіатсько-американського походження. Тут відбувається щорічний китайський новорічний фестиваль — подія, що триває упродовж вихідних і збирає велику кількість учасників, у минулі роки понад 100 000 відвідувачів. Вечірні гуляння в суботу мали завершитися о 21:00 за місцевим часом.

Хоча стрілянини на самому фестивалі не було, з міркувань безпеки другий день святкувань китайського Нового року скасовано.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що вчорашня стрілянина була "жахливим актом насильства з використанням зброї".

“Монтерей-Парк мав провести ніч радісного святкування місячного Нового року. Натомість вони стали жертвами жахливого та бездушного акту насильства зі зброєю”, - написав він у Twitter.

Нагадаємо,  14 січня в центрі Лондона невідомий почав стрілянину біля вокзалу Юстон, в результаті чого постраждало шість людей.

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Дата публікації
Перегляди
3740
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