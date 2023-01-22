Криваве святкування китайського Нового року: подробиці стрілянини у Каліфорнії (відео)

Постріли пролунали в танцювальному залі поруч із місцем проведення щорічного китайського новорічного фестивалю, на який з’їжджаються десятки тисяч гостей.

Невідомий чоловік відкрив вогонь у той час, коли тисячі людей перебували в місті Монтерей-Парк, розташованому приблизно за 13 км від Лос-Анджелеса, щоб відсвяткувати китайський Новий рік.

Про це повідомляє ВВС.

Як сказав начальник департаменту поліції Лос-Анджелеса, коли правоохоронці прибули на місце інциденту, люди панікували та кричали.

Постріли у танцювальному залі пролунали після 22:00 за місцевим часом у суботу, 21 січня (тобто о 4 ранку неділі, 22 січня, за київським часом). Десятеро людей загинули від куль, які зловмисник випустив з автоматичної зброї. Ще щонайменше десять - постраждали, їхній стан варіюється від стабільного до критичного.

1/ #USA



There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.



At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn — David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023

Підозрюваний втік з місця події та залишається на волі.

У місті Монтерей-Парк та його околицях проживає велика частка населення азіатсько-американського походження. Тут відбувається щорічний китайський новорічний фестиваль — подія, що триває упродовж вихідних і збирає велику кількість учасників, у минулі роки понад 100 000 відвідувачів. Вечірні гуляння в суботу мали завершитися о 21:00 за місцевим часом.

#BREAKING - MASS SHOOTING leaves 10+ DEAD at Lunar New Year Festival in Monterey Park. For licensing or media inquiries please contact: NewsDesk@TrafficNewsLA.com pic.twitter.com/YANjWw3FoZ — Traffic News Los Angeles | TNLA (@TrafficNewsLA) January 22, 2023

Хоча стрілянини на самому фестивалі не було, з міркувань безпеки другий день святкувань китайського Нового року скасовано.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що вчорашня стрілянина була "жахливим актом насильства з використанням зброї".

“Монтерей-Парк мав провести ніч радісного святкування місячного Нового року. Натомість вони стали жертвами жахливого та бездушного акту насильства зі зброєю”, - написав він у Twitter.

Monterey Park should have had a night of joyful celebration of the Lunar New Year. Instead, they were the victims of a horrific and heartless act of gun violence.



Our hearts mourn as we learn more about the devastating acts of last night. We are monitoring the situation closely. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 22, 2023

Нагадаємо, 14 січня в центрі Лондона невідомий почав стрілянину біля вокзалу Юстон, в результаті чого постраждало шість людей.

Читайте також: