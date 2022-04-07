Кривавий басейн та написи "вбивця": ще одну з вілл Соловйова в Італії "прикрасили" червоною фарбою

Кривавий басейн та написи "вбивця": ще одну з вілл Соловйова в Італії "прикрасили" червоною фарбою

Рупору Кремля належать як мінімум три об'єкти нерухомості на озері Комо.

На ще одну з вілл на озері Комом в Італії пропагандиста Володимиру Соловйову здійснили "криваву" атаку, обливши червоною фарбою фасад будинку та басейн.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що невідомі біля входу до будинкутакож написали "Соловйов вбивця".

Вандалы напали на ещё одну итальянскую виллу Владимира Соловьёва. Неизвестные облили стены и бассейн красной краской. Накануне другой дом ведущего попытались поджечь, но благодаря бдительному соседу возгорание вовремя потушили pic.twitter.com/JBoa65CzUY — Лента.ру (@lentaruofficial) April 7, 2022

Варто зазначити, що раніше інші дві вілли намагалися спалити. За інформацією видання, там наразі ведуться ремонтні роботи. "Це була дуже маленька пожежа. Пошкоджень практично немає", - сказав очільник пожежної служби Комо Дженнаро ді Майо агентству AFP.

Соловйову в Італії належать як мінімум три об'єкти нерухомості на озері Комо (район з найбільшою присутністю російських олігархів в Італії поряд з озером Гарда). Все його майно було заарештовано у рамках застосування антиросійських санкцій. Сам Соловйов сильно протестував щодо арешту вілл, називавши ці заходи нібито "несправедливими та нелогічними".

Зазначимо, що від початку військового вторгнення росіян в Україну Соловйов систематично повторює свої пропагандистські позиції, виправдовуючи напад на нашу країну та звірства російських військових.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 43-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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