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Кривавий китайський Новий рік: у США знайшли убивцю десяти осіб у Каліфорнії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Кривавий китайський Новий рік: у США знайшли убивцю десяти осіб у Каліфорнії

Фото: Associated Press

Офіційні особи повідомляють, що стрілець, який убив десятьох людей у Каліфорнії, мертвий.

Тіло підозрюваного у вбивстві 10 осіб було знайдено всередині фургона в Торрансі, повідомила влада, після розшуку відбувся в регіоні Лос-Анджелеса.

Про це пише The New York Times.

За словами правоохоронних органів, підозрюваний застрелився. Офіційні особи не назвали мотивів убивства, але сказали, що вони вважають, що озброєний чоловік намагався здійснити другий напад поблизу.

Шериф Роберт Луна з округу Лос-Анджелес ідентифікував підозрюваного як 72-річного чоловіка. Слідчі вважають, що приблизно через 20 хвилин після нападу в парку Монтерей чоловік зайшов до іншого танцювального залу в сусідньому місті Альгамбра, де його роззброїли двоє чоловіків, а потім утік. Там ніхто не постраждав.

Невдовзі після того, як офіційні особи округу заявили, що шукають білий вантажний фургон, тактичні групи оточили автомобіль, який відповідав цьому опису, у Торрансі, приблизно за пів години їзди від парку Монтерей. Вони затиснули його бронетехнікою, розбили вікна та проникли всередину після більш ніж години напруженої підготовки. Шериф Луна сказав, що докази, знайдені у фургоні, пов’язують чоловіка, який застрелився, з обома місцями злочину.

Стрілянина в парку Монтерей, в результаті якої загинули п'ять чоловіків і п'ятеро жінок, сталася близько 22:2) у суботу в студії бальних танців Star у будівлі на Вест-Гарві-авеню. Раніше того ж дня тут відбувся фестиваль напередодні місячного Нового року, головного свята в багатьох азійських громадах.

Нагадаємо, що у США раніше сталася стрілянина, унаслідок якої загинула дитина

Раніше у нічному клубі під час стрілянини у США вбили п’ятеро людей

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Дата публікації
Перегляди
7069
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