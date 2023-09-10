Кривавий мільярд: яка доля маєтків російських олігархів у Лондоні - розслідування

Представники російських еліт мають таку величезну кількість нерухомості в Лондоні, що навіть в центрі міста потрібно витратити кілька годин, щоб оглянути частину з них. При цьому не всі російські олігархи потрапили під британські санкції і не всі їхні активи заморожені.

Про це йдеться у розслідуванні УП, опублікованому на YouTube.

Як повідомили журналісти, вартість тільки заморожених активів поплічників Путіна у столиці Великої Британії перевищує 1 мільярд фунтів стерлінгів. Їхній продаж з подальшою передачею коштів Україні став би суттєвою допомогою для відбудови нашої країни.

Має свою нерухомість у Лондоні найбагатший росіянин, за версією журналу "Форбс", олігарх Андрій Мельниченко - власник компанії "Єврохім", виробника мінеральних добрив.

Апартаменти в Лондоні російського олігарха Андрія Мельниченка / Фото: скриншот з відео

Він був серед тих російських бізнесменів, що прийшли до Путіна після повномасштабного вторгнення. Потрапив під санкції, переїхав до Дубая і лише через півтора роки після вторгнення на питання журналістів погодився, що атаки на цивільні об’єкти — це злочин.

Апартаменти в центрі Лондона Мельниченко придбав у 2010 році за 5,5 млн фунтів стерлінгів. Зараз цей актив заморожено через санкції, але жодних дій щодо них не вживають.

Один з найближчих друзів Путіна та відповідно один з найбагатших людей в Росії Геннадій Тимченко теж має апартаменти в британській столиці.

Будинок у Лондоні, де має власність олігарх Геннадій Тимченко / Фото: скриншот з відео

У будинку в центрі Лондона має апартаменти вартістю 10 млн фунтів стерлінгів права рука залізнорудного магната Усманова - Володимир Стрешинський.

Будинок в центрі Лондона, в якому має апартаменти Володимир Стрешинський / Фото: скриншот з відео

Він став доларовим мільярдером незадовго до вторгнення, у 2021 році, після того, як Усманов завбачливо передав йому частину акцій. Разом з дружиною Стрешинський потрапив під санкції США, але не потрапив під санкції Британії. Окрім апартаментів у Лондоні, він володіє віллою на Лазуровому березі і палацом у передмісті Парижа.

У разі запровадження санкцій та після продажу майна внесок у відновлення України від одного топменеджера одного російського олігарха становив би понад 100 млн євро.

У розкішних апартаментах будинку преміум класу “Knightsbridge Apartments” проживає донька колишнього депутата Держдуми від путінської партії "Единая Россия" Ріната Хайрова. Раніше Хайров говорив, що його донька Ельсіна живе за гроші чоловіка, але навіть після розлучення її розкішний спосіб життя залишився.

Будинок преміум класу “Knightsbridge Apartments” / Фото: скриншот з відео

У цьому ж будинку має апартаменти підсанкційний партнер олігарха Абрамовича Олександр Фролов вартістю майже 16 млн фунтів стерлінгів. У власності компанії, якою він керує, перебуває також нерухомість у котеджному містечку в передмісті Лондона.

Через дорогу від “Knightsbridge Apartments” розташований інший елітний комплекс, де одні з найдорожчих квартир у Лондоні з видом на Гайд-парк.

Елітний житловий комплекс у Лондоні, де проживають представники російської еліти / Фото: скриншот з відео

У переліку мешканців — російський багатій, фармацевтичний мільярдер Віктор Харитонін. У 2021 році його компанія була найбільшим виробником російської вакцини проти коронавірусу.

Також тут проживає донька одного із співвласників російської нафтової компанії "Лукойл" Леоніда Федуна Катерина, а також представник близького оточення Аркадія Ротенберга, відомого поплічника Путіна, Олександр Пономаренко.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну життя багатьох російських олігархів, наближених до Путіна, помітно погіршилося.

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