Кривавий останній день у школі: 18-річний парубок в Техасі убив понад 20 людей

Серед загиблих внаслідок стрілянини у початковій школі в американському штаті Техас щонайменше 18 учнів.

У вівторок, 24 травня, у США озброєний 18-річний чоловік влаштував стрілянину в початковій школі міста Увальде, внаслідок якої одразу загинули 14 учнів та вчителька, близько десятка поранених доставили до лікарні. Цей день, який був останнім у навчальному році, для багатьох дітей став останнім у житті.

Американські ЗМІ повідомляють подробиці стрілянини, за жертвами якої президент Джо Байден оголосив жалобу.

Місто Увальде, де розігралася кривава трагедія, розташоване за 50 кілометрів від мексиканського кордону, до якого приблизно 50 км. Приблизно 90 відсотків учнів школи мають латиноамериканське походження, майже стільки ж належать до економічно неблагополучних сімей.

За останніми даними, які оголосив сенатор від штату Техас Роланд Гутьєррес, посилаючись на брифінг місцевої поліції, кількість жертв масової стрілянини в початковій школі зросла до 21. Жертвами убивці стали 18 дітей і 3 дорослих.

Губернатор штату Грег Ебботт повідомив, що злочинець діяв один і був озброєний, ймовірно, автоматичною гвинтівкою та пістолетом. Його ідентифіковано як 18-річного учня середньої школи цього ж міста Сальвадора Рамоса. Стрільця було вбито під час перестрілки з поліцією. Відстрілюючись, Рамос смертельно поранив також двох поліцейських офіцерів.

Мотиви цього нападу, який став найкривавішим за багато останніх років, наразі невідомі.

Також читайте Під Чорнобаївкою між чеченцями та бурятами сталась масова стрілянина - розвідка

Загалом у 2022 році в США сталося щонайменше 38 випадків стрілянини в школах, коледжах та університетах, які призвели до щонайменше 10 смертей і 51 поранення.

Востаннє така велика кількість жертв була у лютому 2018 року, коли в середній школі у Паркленді, штат Флорида, загинули 17 людей. Майже десять років тому, у грудні 2012 року, в початковій школі в Ньютауні, штат Коннектикут, стрілець убив 26 людей.

У США оголосили жалобу за жертвами стрілянини. Відповідне розпорядження підписав президент Джозеф Байден. Усі державні прапори, зокрема над Білим домом, цього дня будуть приспущені.

Нагадаємо, за десять днів до цієї стрілянини в американському місті Баффало в штаті Нью-Йорк 18-річний хлопець з автоматичної рушниці розстріляв понад десять людей у супермаркеті. Він транслював свій злочин у прямому ефірі в Інтернеті.

Читайте також: