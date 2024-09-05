Кривавий початок навчального року: у США підліток влаштував стрілянину у школі

Наразі відомо про 4 загиблих та три десятки поранених.

У середу, 4 вересня, в невеликому американському місті Вайндер (штат Джорджія), розташованому за годину їзди від Атланти, 14-річний підліток влаштував стрілянину у середній школі “Апалачі”, в якій навчається близько 2 тисяч учнів. Щонайменше чотири людини загинули та ще близько 30 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Підозрюваного в збройному нападі затримали та взяли під варту. За інформацією джерел видання, йому 14 років, але невідомо, чи навчається він у середній школі.

Після стрілянини усі школи в окрузі були закриті, а поліція взяла під посилену охорону навчальні заклади. Проте повідомлень про нові інциденти не надходило.

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Декого з важко поранених у школі “Апалачі” доставили вертольотами до лікарні. Про їхній стан наразі невідомо.

Спеціальні агенти ФБР прибули на місце стрілянини, щоб допомогти місцевим правоохоронним органам.

Президент США Джо Байден заявив, що “засмучений” убивством кількох людей під час збройного нападу в середній школі поблизу Атланти.

Він наголосив, що “збройне насильство продовжує руйнувати життя американських громадян” і закликав Конгрес заборонити вільний обіг штурмових гвинтівок.

Нагадаємо, 14 липня під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина, під час якої кандидат у президенти був поранений у вухо 18-річним стрільцем.

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