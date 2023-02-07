Кривавий землетрус: у Туреччині та Сирії кількість жертв підземних поштовхів збільшилася до понад 4200 загиблих

А разом із жертвами з Сирії, то кількість загиблих осіб унаслідок дії підземної стихії зросла до 4214 осіб.

Про це пише Anadolu.

Свіжі дані про загиблих у Туреччині озвучив керівник директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Юнус Сезар.

Унаслідок потужного землетрусу загинула 2921 особа, ще 15 834 отримали поранення.

Також віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомляв, що з-під завалів вдалося знайти живими 7840 людей. 338 тисяч осіб було розміщено в гуртожитках, університетах, притулках тощо.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха.

На південному сході Туреччини за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім (о 04.17 за місцевим часом - 7,7 бала та о 13.24 - 7,6 бала).

Влада Туреччини закликала населення не повертатися до будинків через побоювання повторних поштовхів.

До того ж у Сирії кількість загиблих становить 1293 осіб.

Про це інформує Al Jazeera.

Кількість поранених сягнула 3411.

Також читайте Після землетрусу у Туреччині фахівці зафіксували понад 75 повторних підземних поштовхів

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса.

Після сильного сьогоднішнього землетрусу у турецькому порту Іскендерун, розташованому на кордоні із Сирією, спалахнула сильна пожежа.

Читайте також:

Землетрус у Туреччині: що відомо про загиблих українців