Криза COVID-19 у Китаї: кількість пацієнтів катастрофічно зростає через скасування Пекіном пандемічних обмежень

Перевантажені та неукомплектовані лікарні в Китаї борються з навалою пацієнтів з коронавірусом.

У Китаї кількість пацієнтів з COVID-19 зростає кожного дня після того, як Пекін скасував пандемічні обмеження.

Про це пише The New York Times.

Відділення невідкладної допомоги в лікарні на півночі Китаю переповнені. Медична система в КНР вже на межі своїх можливостей, передає джерело.

"Лікарня працює на межі. Близько 80-90% людей навколо мене інфіковані", — повідомив лікар, доктор Джуді Пу.

Фактичний масштаб надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я в Китаї наразі важко оцінити, зокрема, через те, що уряд КНР відмовився від масового тестування після різкого скасування суворих заходів у країні "нульовий COVID".

"Недостатній рівень вакцинації в країні, а також відсутність колективного імунітету викликали побоювання, що кількість смертей може сягнути тих, які спостерігалися раніше під час пандемії в США, Західній Європі та Гонконгу", — пише The New York Times.

Дані, оприлюднені місцевою владою, підтверджують, що вірус поширюється, і з кількох міст і провінцій щодня надходять повідомлення про сотні тисяч заражень.

"Також багато запитань щодо кількості смертей, пов’язаних з коронавірусом, про яку повідомляє Китай, оскільки чиновники враховують лише тих, хто помер від дихальної недостатності, безпосередньо пов’язаної з інфекцією. Офіційно семеро людей померли від вірусу після пом’якшення правил пандемії 7 грудня, і ця цифра спростовує неофіційні дані з усієї країни", — передає видання.

На тлі поширення коронавірусу в Китаї у країні очікують загострення кадрової кризи, оскільки у січні мільйони медиків роз'їдуться по домах напередодні святкування Нового року за місячним календарем.

Також спалах коронавірусу прокоментували у DW.

Експерти зазначають, що коронавірус може перетворити КНР на "гальмо світової економіки".

"Раптовий різкий поворот влади Китаю від жорсткої політики "нульової терпимості до ковіду" до повного скасування практично всіх заходів боротьби з пандемією спричинив занепокоєння далеко за межами країни. Тривогу посилює криза на місцевому ринку нерухомості, що тліє вже багато років. Ще в червні Світовий банк прогнозував зростання економіки КНР на 4,3% 2022 року і на 8,1% 2023-го", — зазначили фінансові аналітики.

Раніше повідомлялося, що від початку зими в КНР на COVID захворіли майже 248 млн людей, або 18% населення країни.

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